"Türk Polisinden Kaçılmaz" Diyen Sürücü: Bu Defa Aynı Araçta Uyuşturucuyla Yakalandı

Aksaray’da 3,5 ay önce alkollü araç kullanırken polisten kaçan ve yakalanınca 'Türk polisinden kaçılmaz.' diyen şahıs, bu kez de aynı araçta uyuşturucuyla yakalandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aylar önceki uygulamada da polisten kaçmak isterken yakalanan sürücü 0.63 promil alkollü çıkmış ve gözaltına alındığı polis aracında gazetecilere, “Türk polisinden kaçılmaz” demişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gözaltına alınınca polis otosuna götürülen sürücü araçtaki yeri de beğenmeyip, “Neden arkaya bineceğim, vallahi billahi binmem” dedi.
Daha önce alkollü araç kullanırken yakalandığı için ehliyetine 6 ay süreyle el konulan sürücü, bu kez tekrar trafik denetiminde yakalandı. Sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, kullandığı araç da trafikten men edilerek otoparka çekildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Memlekette evrim tersine işliyor...