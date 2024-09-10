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"Türk Polisinden Kaçılmaz" Diyen Sürücü: Bu Defa Aynı Araçta Uyuşturucuyla Yakalandı

"Türk Polisinden Kaçılmaz" Diyen Sürücü: Bu Defa Aynı Araçta Uyuşturucuyla Yakalandı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
10.09.2024 - 10:02

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Aksaray’da 3,5 ay önce alkollü araç kullanırken polisten kaçan ve yakalanınca 'Türk polisinden kaçılmaz.' diyen şahıs, bu kez de aynı araçta uyuşturucuyla yakalandı.

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Aylar önceki uygulamada da polisten kaçmak isterken yakalanan sürücü 0.63 promil alkollü çıkmış ve gözaltına alındığı polis aracında gazetecilere, “Türk polisinden kaçılmaz” demişti.

Aylar önceki uygulamada da polisten kaçmak isterken yakalanan sürücü 0.63 promil alkollü çıkmış ve gözaltına alındığı polis aracında gazetecilere, “Türk polisinden kaçılmaz” demişti.

Gözaltına alınınca polis otosuna götürülen sürücü araçtaki yeri de beğenmeyip, “Neden arkaya bineceğim, vallahi billahi binmem” dedi.

Gözaltına alınınca polis otosuna götürülen sürücü araçtaki yeri de beğenmeyip, “Neden arkaya bineceğim, vallahi billahi binmem” dedi.

Daha önce alkollü araç kullanırken yakalandığı için ehliyetine 6 ay süreyle el konulan sürücü, bu kez tekrar trafik denetiminde yakalandı. Sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, kullandığı araç da trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Daha önce alkollü araç kullanırken yakalandığı için ehliyetine 6 ay süreyle el konulan sürücü, bu kez tekrar trafik denetiminde yakalandı. Sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, kullandığı araç da trafikten men edilerek otoparka çekildi.

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