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Zincir Market Çalışanı Baygınlık Geçirdikten Sonra İşine Devam Etti

Zincir Market Çalışanı Baygınlık Geçirdikten Sonra İşine Devam Etti

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
10.09.2024 - 09:11

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Bir zincir markette çalışan genç, kasada baygınlık geçirmesine rağmen çalışmaya devam etti. Olay, müşterilerin şaşkın bakışları arasında gerçekleşti.

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Marketteki kamera kaydına yansıyan görüntüde, baygınlık geçiren çalışanın yere yığıldıktan kısa bir süre sonra işinin başına döndüğü görüldü.

Marketteki kamera kaydına yansıyan görüntüde, baygınlık geçiren çalışanın yere yığıldıktan kısa bir süre sonra işinin başına döndüğü görüldü.

Çalışanın bu durumu, zorlu çalışma koşulları ve personel eksikliğiyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi ve sosyal medyada tapki topladı.

Çalışanın bu durumu, zorlu çalışma koşulları ve personel eksikliğiyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi ve sosyal medyada tapki topladı.

O anlar 👇

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