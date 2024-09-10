Zincir Market Çalışanı Baygınlık Geçirdikten Sonra İşine Devam Etti

Bir zincir markette çalışan genç, kasada baygınlık geçirmesine rağmen çalışmaya devam etti. Olay, müşterilerin şaşkın bakışları arasında gerçekleşti.
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Marketteki kamera kaydına yansıyan görüntüde, baygınlık geçiren çalışanın yere yığıldıktan kısa bir süre sonra işinin başına döndüğü görüldü.
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Çalışanın bu durumu, zorlu çalışma koşulları ve personel eksikliğiyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi ve sosyal medyada tapki topladı.
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