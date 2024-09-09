Öğretmen Olmadığı İçin Pişman Olan Genç: "En Mantıklı İş Öğretmenlik"

Bir sosyal medya kullanıcısı, öğretmenlik mesleğinin sunduğu olanakları anlatarak Türkiye’de yapılabilecek en mantıklı mesleğin öğretmenlik olduğunu belirtti.
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Genç kız, öğretmenlik mesleğinin maaş, uzun tatiller, ek ders imkanları ve yeşil pasaport gibi avantajlarına dikkat çekti.
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"En mantıklı iş öğretmenlik. Maaş, tatiller, haklar… Çok para kazanabilirsin ek dersler falan. Tatilin çok, yeşil pasaportun var. Vize derdin yok."
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