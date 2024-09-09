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Öğretmen Olmadığı İçin Pişman Olan Genç: "En Mantıklı İş Öğretmenlik"

Öğretmen Olmadığı İçin Pişman Olan Genç: "En Mantıklı İş Öğretmenlik"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
09.09.2024 - 17:41

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Bir sosyal medya kullanıcısı, öğretmenlik mesleğinin sunduğu olanakları anlatarak Türkiye’de yapılabilecek en mantıklı mesleğin öğretmenlik olduğunu belirtti.

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Genç kız, öğretmenlik mesleğinin maaş, uzun tatiller, ek ders imkanları ve yeşil pasaport gibi avantajlarına dikkat çekti.

Genç kız, öğretmenlik mesleğinin maaş, uzun tatiller, ek ders imkanları ve yeşil pasaport gibi avantajlarına dikkat çekti.

"En mantıklı iş öğretmenlik. Maaş, tatiller, haklar… Çok para kazanabilirsin ek dersler falan. Tatilin çok, yeşil pasaportun var. Vize derdin yok."

"En mantıklı iş öğretmenlik. Maaş, tatiller, haklar… Çok para kazanabilirsin ek dersler falan. Tatilin çok, yeşil pasaportun var. Vize derdin yok."

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