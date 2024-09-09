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Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Eril Enerjiyi Anlamayanlar İçin Adım Adım Anlattı: ‘İyi Mangal Yapabilmek...’”

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Eril Enerjiyi Anlamayanlar İçin Adım Adım Anlattı: ‘İyi Mangal Yapabilmek...’”

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
09.09.2024 - 23:33

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Son dönemlerde sıkça gündeme gelen “eril enerji” kavramı, sosyal medyada ve çeşitli platformlarda tartışılmaya devam ediyor. Genellikle kişisel gelişim ve ilişkiler bağlamında ele alınan eril enerji, erkeklik özellikleriyle ilişkilendirilen cesaret, liderlik, koruma içgüdüsü gibi özellikleri temsil ediyor.

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@erdemyeterr isimli sosyal medya kullanıcısı, eril enerjinin ne olduğunu bir türlü anlamayan hemcinsleri için adım adım anlattı.

@erdemyeterr isimli sosyal medya kullanıcısı, eril enerjinin ne olduğunu bir türlü anlamayan hemcinsleri için adım adım anlattı.

Kendi yorumunu katarak eril enerjiyi anlatan sosyal medya kullanıcısına katılanlar olduğu gibi katılmayanlar da oldu tabii.

Kendi yorumunu katarak eril enerjiyi anlatan sosyal medya kullanıcısına katılanlar olduğu gibi katılmayanlar da oldu tabii.

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