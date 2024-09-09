Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Eril Enerjiyi Anlamayanlar İçin Adım Adım Anlattı: ‘İyi Mangal Yapabilmek...’”

Son dönemlerde sıkça gündeme gelen “eril enerji” kavramı, sosyal medyada ve çeşitli platformlarda tartışılmaya devam ediyor. Genellikle kişisel gelişim ve ilişkiler bağlamında ele alınan eril enerji, erkeklik özellikleriyle ilişkilendirilen cesaret, liderlik, koruma içgüdüsü gibi özellikleri temsil ediyor.