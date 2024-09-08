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Sokak Röportajındaki 'En Garip Sesini Çıkar, 100 TL Kazan' Yarışmasında Kafa Karıştıran Cevap

Sokak Röportajındaki 'En Garip Sesini Çıkar, 100 TL Kazan' Yarışmasında Kafa Karıştıran Cevap

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
08.09.2024 - 23:43

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Bir içerik üreticisi, sokakta düzenlediği 'En Garip Sesini Çıkar, 100 TL Kazan' yarışması ile takipçilerine eğlenceli anlar yaşattı.

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Sokaktan geçen insanlara mikrofon uzatan içerik üreticisi, en ilginç sesi çıkarmalarını isteyerek küçük bir yarışma düzenledi. Yarışmaya denk gelen bir kişi, beklenmedik bir şekilde sesini kalınlaştırarak izleyenleri şaşırttı.

Sokaktan geçen insanlara mikrofon uzatan içerik üreticisi, en ilginç sesi çıkarmalarını isteyerek küçük bir yarışma düzenledi. Yarışmaya denk gelen bir kişi, beklenmedik bir şekilde sesini kalınlaştırarak izleyenleri şaşırttı.

Bu performans izleyenleri şaşırtırken, sesini kalınlaştıran kişi 100 TL'lik ödülün sahibi oldu.

Bu performans izleyenleri şaşırtırken, sesini kalınlaştıran kişi 100 TL'lik ödülün sahibi oldu.

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