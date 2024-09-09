Engin-Dilan Polat'ın Tahliye Haberinin Ardından Vatandaştan Tepki: "Garibana Adalet Var Zengine Var mı?"

Sokak ropörtajı yapılan bir vatandaş, Türkiye'nin adalet sistemini eleştirdi. Engin-Dilan Polat çiftinin tahliye edilmesine de tepki gösteren vatandaş, sosyal medyada gündem oldu.
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Vatandaş, Türkiye’nin adalet sistemini eleştirerek “En büyük adalet sarayını yapsak ne değişir? İçinde adalet yoksa boşuna,” diyerek adaletin yapının ötesinde bir kavram olduğunu vurguladı.
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Ayrıca, Engin-Dilan Polat’ın yargılanması ve tahliye edilmesi hakkında da görüş belirten vatandaş, “Dilan Polat neden yargılandı? Türkiye’de garibana adalet var, zengine var mı?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.
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