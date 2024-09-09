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Engin-Dilan Polat'ın Tahliye Haberinin Ardından Vatandaştan Tepki: "Garibana Adalet Var Zengine Var mı?"

Engin-Dilan Polat'ın Tahliye Haberinin Ardından Vatandaştan Tepki: "Garibana Adalet Var Zengine Var mı?"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
09.09.2024 - 20:02

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Sokak ropörtajı yapılan bir vatandaş, Türkiye'nin adalet sistemini eleştirdi. Engin-Dilan Polat çiftinin tahliye edilmesine de tepki gösteren vatandaş, sosyal medyada gündem oldu.

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Vatandaş, Türkiye’nin adalet sistemini eleştirerek “En büyük adalet sarayını yapsak ne değişir? İçinde adalet yoksa boşuna,” diyerek adaletin yapının ötesinde bir kavram olduğunu vurguladı.

Vatandaş, Türkiye’nin adalet sistemini eleştirerek “En büyük adalet sarayını yapsak ne değişir? İçinde adalet yoksa boşuna,” diyerek adaletin yapının ötesinde bir kavram olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Engin-Dilan Polat’ın yargılanması ve tahliye edilmesi hakkında da görüş belirten vatandaş, “Dilan Polat neden yargılandı? Türkiye’de garibana adalet var, zengine var mı?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Ayrıca, Engin-Dilan Polat’ın yargılanması ve tahliye edilmesi hakkında da görüş belirten vatandaş, “Dilan Polat neden yargılandı? Türkiye’de garibana adalet var, zengine var mı?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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