Kediyle Adeta Aşk Yaşayan Güvenlik Görevlisinin Gününüzü Güzelleştirecek Anları

Kedilerin sevimli ve içten davranışları, onların sadece evcil hayvan değil, aynı zamanda birer dost olduklarını gösterir. Bir güvenlik görevlisi ile bu sevimli dostlardan biri arasındaki anlar, sosyal medyada izleyenlerin yüzlerinde gülümseme bıraktı.
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Ankara'da bir güvenlik görevlisi, kediyi kucağına alıp sevgi dolu bir şekilde çevirirken kameralara yansıdı.
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Görev başında kedinin sevimli hareketlerine kayıtsız kalamayan güvenlik görevlisinin içten görüntüleri izleyenlerin kalbini ısıtarak sosyal medyada beğeni topladı.
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