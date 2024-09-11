Uzman Yardımcısı Pozisyonu İçin Asgari Ücret Teklif Edilen Genç Kız İsyan Etti

Uzman Yardımcılığı pozisyonu için iş görüşmesine giden genç kız, 3 saat boyunca bekletildikten sonra kendisine asgari ücret teklif edilince isyan etti.
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Sosyal medyada yaşadıklarını paylaşan genç kız, büyük maaş beklentisi olmadığını ancak sektörde hak ettiği maaşı kazanmak istediğini belirtti.
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Genç kızın paylaşımı, binlerce sosyal medya kullanıcısından destek alırken, bu durum Z kuşağının iş hayatındaki zorluklarını bir kez daha gündeme getirdi.
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