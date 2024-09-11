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Uzman Yardımcısı Pozisyonu İçin Asgari Ücret Teklif Edilen Genç Kız İsyan Etti

Uzman Yardımcısı Pozisyonu İçin Asgari Ücret Teklif Edilen Genç Kız İsyan Etti

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
11.09.2024 - 18:42

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Uzman Yardımcılığı pozisyonu için iş görüşmesine giden genç kız, 3 saat boyunca bekletildikten sonra kendisine asgari ücret teklif edilince isyan etti.

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Sosyal medyada yaşadıklarını paylaşan genç kız, büyük maaş beklentisi olmadığını ancak sektörde hak ettiği maaşı kazanmak istediğini belirtti.

Sosyal medyada yaşadıklarını paylaşan genç kız, büyük maaş beklentisi olmadığını ancak sektörde hak ettiği maaşı kazanmak istediğini belirtti.

Genç kızın paylaşımı, binlerce sosyal medya kullanıcısından destek alırken, bu durum Z kuşağının iş hayatındaki zorluklarını bir kez daha gündeme getirdi.

Genç kızın paylaşımı, binlerce sosyal medya kullanıcısından destek alırken, bu durum Z kuşağının iş hayatındaki zorluklarını bir kez daha gündeme getirdi.

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