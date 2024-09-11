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Esnaf Öfkesini Kontrol Edemedi: Dükkanının Önüne Park Eden Araca Bilerek Çarptı

Esnaf Öfkesini Kontrol Edemedi: Dükkanının Önüne Park Eden Araca Bilerek Çarptı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
11.09.2024 - 17:04

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Antalya’da bir esnaf, iş yerinin önüne park edilen komşusunun arabasına bilerek çarpmasıyla sosyal medyada gündem oldu. Araca çarpan esnaf, “Kaydım, yanlışlıkla oldu; aslında şuraya park edecektim.” şeklinde kendini savundu.

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Bir esnaf, dükkanının önüne park eden aracı görünce öfkesine hakim olamadı. Kendi aracıyla park halindeki araca çarptıktan sonra, sanki hiçbir şey olmamış gibi aracından inerek öfkeli adımlarla dükkanına yöneldi.

Bir esnaf, dükkanının önüne park eden aracı görünce öfkesine hakim olamadı. Kendi aracıyla park halindeki araca çarptıktan sonra, sanki hiçbir şey olmamış gibi aracından inerek öfkeli adımlarla dükkanına yöneldi.

Olay sonrası esnaf, “Kaydım, yanlışlıkla oldu; aslında şuraya park edecektim.” diyerek kendini savundu.

Olay sonrası esnaf, “Kaydım, yanlışlıkla oldu; aslında şuraya park edecektim.” diyerek kendini savundu.

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