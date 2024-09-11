Esnaf Öfkesini Kontrol Edemedi: Dükkanının Önüne Park Eden Araca Bilerek Çarptı

Antalya’da bir esnaf, iş yerinin önüne park edilen komşusunun arabasına bilerek çarpmasıyla sosyal medyada gündem oldu. Araca çarpan esnaf, “Kaydım, yanlışlıkla oldu; aslında şuraya park edecektim.” şeklinde kendini savundu.
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Bir esnaf, dükkanının önüne park eden aracı görünce öfkesine hakim olamadı. Kendi aracıyla park halindeki araca çarptıktan sonra, sanki hiçbir şey olmamış gibi aracından inerek öfkeli adımlarla dükkanına yöneldi.
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Olay sonrası esnaf, “Kaydım, yanlışlıkla oldu; aslında şuraya park edecektim.” diyerek kendini savundu.
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