Görüş Bildir
Haberler
Video
Kebap Severler Dikkat: Bir Usta Kebap Yaparken Kırmızı Et ve Tavuk Etini Karıştırdığını Açıkladı

Kebap Severler Dikkat: Bir Usta Kebap Yaparken Kırmızı Et ve Tavuk Etini Karıştırdığını Açıkladı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 21:42

İçerik Devam Ediyor

Bir kebap ustası, kebap yaparken kırmızı et kıymaya tavuk eti karıştırıldığını ve bu karışımın müşterilere servis edildiğini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Usta, bazı kebapçıların at veya eşek eti eklediğini belirterek, kendisinin tavuk eti kullanarak hile yaptığını ifade etti.

Usta, bazı kebapçıların at veya eşek eti eklediğini belirterek, kendisinin tavuk eti kullanarak hile yaptığını ifade etti.

Tavuk eti karıştırmanın kebap tadını tam olarak vermediğini ancak maliyetleri düşürdüğünü vurgulayan usta, bu yöntemle kebapların daha ucuza satıldığını belirtti.

Tavuk eti karıştırmanın kebap tadını tam olarak vermediğini ancak maliyetleri düşürdüğünü vurgulayan usta, bu yöntemle kebapların daha ucuza satıldığını belirtti.

İşte o kebap👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın