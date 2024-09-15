Kebap Severler Dikkat: Bir Usta Kebap Yaparken Kırmızı Et ve Tavuk Etini Karıştırdığını Açıkladı

Bir kebap ustası, kebap yaparken kırmızı et kıymaya tavuk eti karıştırıldığını ve bu karışımın müşterilere servis edildiğini açıkladı.
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Usta, bazı kebapçıların at veya eşek eti eklediğini belirterek, kendisinin tavuk eti kullanarak hile yaptığını ifade etti.
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Tavuk eti karıştırmanın kebap tadını tam olarak vermediğini ancak maliyetleri düşürdüğünü vurgulayan usta, bu yöntemle kebapların daha ucuza satıldığını belirtti.
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