73 Yaşındaki Gurbetçi Almanya’yı Bırakıp Herkesin Terk Ettiği Memleketine Yerleşti

Almanya'da 49 yıl yaşayan 73 yaşındaki gurbetçi, deprem sonrası memleketi Kahramanmaraş'a dönerek konteynerde yaşamaya başladı.
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‘Vatanım, toprağım’ dediği Doğanlıkarahasan Mahallesinde depremin acılarını geçmişteki hatıralarıyla unutmaya çalışan 73 yaşındaki gurbetçi, zor şartlarda da olsa konteynerde yaşamaya başladı.
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Köyünde günlerinin güzel geçtiğini ve arkadaşlarıyla vakit geçirdiğini de ifade eden Yağbasan, “Köyümüzdeki yaşantı bizleri üzdü bizler yurt dışında yaşıyorduk ve burayı unutmadık. Yurdumuzdan kopmak istemiyoruz, ülkemiz güzel bir ülke. Dünyanın çok yerini dolaştım buranın havası ve suyu beni canlandırıyor." diye konuştu.
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