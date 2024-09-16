Sokak Röportajında Konuşan Yaşlı Adam: "Tayyip İçin Adam Dövdüm Bir Daha Asla Vermem"

Sokak röportajında, 'Türkiye'nin en büyük problemi ne?' sorusunu yanıtlayan yaşlı bir adam, tüm seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini belirtti.
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Yaşlı adam, uzun yıllardır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verdiğini ve onun için büyük desteklerde bulunduğunu belirtti. Ancak artık bu tutumunu değiştirdiğini ve bir daha Erdoğan’a oy vermeyeceğini ifade etti.
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Ayrıca, 10 bin TL'lik maaşına isyan ederek, “10 bin lirayla geçinilir mi ya? Ayıp! Kendisi, 10 bini bir seferde markette harcıyor.” dedi.
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Zihinleri gelişmemiş ve gelişmeye müsait olmayan kimseler gerçekleri ya anlayamaz ya da kaldıramazlar. "Hermes"
dindarr ve kindarr 100binler hafiz imam hatip kuran kursundan akin akin oy vermeye gidiyorlar dayi,sen cayini ve bekle.