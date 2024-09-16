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Sokak Röportajında Konuşan Yaşlı Adam: "Tayyip İçin Adam Dövdüm Bir Daha Asla Vermem"

Sokak Röportajında Konuşan Yaşlı Adam: "Tayyip İçin Adam Dövdüm Bir Daha Asla Vermem"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
16.09.2024 - 21:00

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Sokak röportajında, 'Türkiye'nin en büyük problemi ne?' sorusunu yanıtlayan yaşlı bir adam, tüm seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini belirtti.

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Yaşlı adam, uzun yıllardır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verdiğini ve onun için büyük desteklerde bulunduğunu belirtti. Ancak artık bu tutumunu değiştirdiğini ve bir daha Erdoğan’a oy vermeyeceğini ifade etti.

Yaşlı adam, uzun yıllardır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verdiğini ve onun için büyük desteklerde bulunduğunu belirtti. Ancak artık bu tutumunu değiştirdiğini ve bir daha Erdoğan’a oy vermeyeceğini ifade etti.

Ayrıca, 10 bin TL'lik maaşına isyan ederek, “10 bin lirayla geçinilir mi ya? Ayıp! Kendisi, 10 bini bir seferde markette harcıyor.” dedi.

Ayrıca, 10 bin TL'lik maaşına isyan ederek, “10 bin lirayla geçinilir mi ya? Ayıp! Kendisi, 10 bini bir seferde markette harcıyor.” dedi.

Yaşlı adamın açıklamaları, röportaj sırasında muhabirin “Son pişmanlık neye yarar?” şakasıyla birlikte sosyal medyada gündem oldu.

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september~

Zihinleri gelişmemiş ve gelişmeye müsait olmayan kimseler gerçekleri ya anlayamaz ya da kaldıramazlar. "Hermes"

tom lee jones

dindarr ve kindarr 100binler hafiz imam hatip kuran kursundan akin akin oy vermeye gidiyorlar dayi,sen cayini ve bekle.