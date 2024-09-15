AK Partili Ahmet Tural'dan Deprem Yorumu: "Tanrı'yla Aramıza Girmeyin"

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özer, 6,7 büyüklüğünde bir depremin olma olasılığından bahsederek, “Yeşilhisar’da 6,7 büyüklüğüne yakın bir depremin vakti gelmiş olabilir. Allah esirgesin Kayseri kent merkezinde büyük yıkımlar olabilir, diyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor” dedi
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“Adı üstünde afet buna yapılacak bir şey yok” diyen Tural, "Yani Tanrı ile aramıza girmeyin. Bunların hepsi doğal afet. Bir başka rapordan bahsettiniz, Yeşilhisar… Halit Başkan herhalde ilçeye döndü, ‘herkes evini boşaltsın, deprem olacak’ diye meclisi terk etti” ifadelerini kullandı.
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