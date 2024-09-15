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AK Partili Ahmet Tural'dan Deprem Yorumu: "Tanrı'yla Aramıza Girmeyin"

AK Partili Ahmet Tural'dan Deprem Yorumu: "Tanrı'yla Aramıza Girmeyin"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 18:43

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Kayseri'deki belediye meclis toplantısında AKP'li Ahmet Tural, olası bir deprem için bölgede önlem alınmasını isteyen CHP'li üyeye, 'Tanrı ile aramıza girmeyin. Bunlar doğal afetler' şeklinde cevap verdi.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özer, 6,7 büyüklüğünde bir depremin olma olasılığından bahsederek, “Yeşilhisar’da 6,7 büyüklüğüne yakın bir depremin vakti gelmiş olabilir. Allah esirgesin Kayseri kent merkezinde büyük yıkımlar olabilir, diyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor” dedi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özer, 6,7 büyüklüğünde bir depremin olma olasılığından bahsederek, “Yeşilhisar’da 6,7 büyüklüğüne yakın bir depremin vakti gelmiş olabilir. Allah esirgesin Kayseri kent merkezinde büyük yıkımlar olabilir, diyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor” dedi

Özer’in konuşmasına Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AKP'li Meclis Üyesi Ahmet Tural yanıt verdi.

“Adı üstünde afet buna yapılacak bir şey yok” diyen Tural, "Yani Tanrı ile aramıza girmeyin. Bunların hepsi doğal afet. Bir başka rapordan bahsettiniz, Yeşilhisar… Halit Başkan herhalde ilçeye döndü, ‘herkes evini boşaltsın, deprem olacak’ diye meclisi terk etti” ifadelerini kullandı.

“Adı üstünde afet buna yapılacak bir şey yok” diyen Tural, "Yani Tanrı ile aramıza girmeyin. Bunların hepsi doğal afet. Bir başka rapordan bahsettiniz, Yeşilhisar… Halit Başkan herhalde ilçeye döndü, ‘herkes evini boşaltsın, deprem olacak’ diye meclisi terk etti” ifadelerini kullandı.

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