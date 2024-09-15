Mustafa Sarıgül: "Anayasanın İlk 4 Maddesi Kesinlikle Değiştirilemez"

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, yaptığı açıklamayla bir kez daha gündeme geldi. Sarıgül, sosyal medya platformu X'te yayınladığı bir videoda, anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmesi taleplerine sert bir tepki gösterdi.
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Mustafa Sarıgül, “Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmek isteyen Afganistan’a gitsin” diyerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerinin tartışmaya açılmasına karşı net bir tavır sergiledi.
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Daha önce de çeşitli açıklamalarıyla dikkat çeken Sarıgül, bu kez anayasayla ilgili görüşlerini belirterek sosyal medyada gündem oldu.
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