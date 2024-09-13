Eski Futbolcu Mesut Özil ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Bir Araya Geldi

Geçtiğimiz günlerde Üsküdar’daki tarihi Şemsi Ahmet Paşa Camii'nde yapılan temizlik çalışmalarına katılmasıyla gündeme gelen eski futbolcu Mesut Özil, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile bir araya geldi.
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Ali Erbaş, "Dünyaca ünlü futbolcumuz Mesut Özil ile Cuma namazı sonrası Çilehane Camii’nde bir araya geldik. Gönüllü olarak cami temizliğine katılması ile büyük bir örneklik sergileyen Mesut Özil kardeşimize hassasiyeti ve örnek davranışından dolayı teşekkür ediyorum" sözleriyle buluşmayı sosyal medyada duyurdu
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Erbaş, Özil’e camileri temizlediği için teşekkür etti. Özil ise, "Allah hepimizden razı olsun, biz kulluk görevimizi yapıyoruz" dedi.
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