Karaman’da Her Ürünün 100 Liradan Satışa Sunulduğu Mağaza Açılışında İzdiham: "Bu Millet Hiçbir Şey Görmemiş"

Karaman'da açılış nedeniyle ürünleri 100 TL'den satışa sunan bir mağazanın açılacağını duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde mağaza önüne akın etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mağazanın kepenklerinin açılmasıyla birlikte vatandaşlar arasında büyük bir yarış başladı. Kapılar açılıp müşteriler akın edince, mağaza yetkilileri durumu kontrol altına almak için yoğun çaba gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerinde bulunan bir kişi, yaşanan durumu "Ağabey, bu millet hiçbir şey görmemiş ya" diyerek özetledi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın