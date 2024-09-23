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Karaman’da Her Ürünün 100 Liradan Satışa Sunulduğu Mağaza Açılışında İzdiham: "Bu Millet Hiçbir Şey Görmemiş"

Karaman’da Her Ürünün 100 Liradan Satışa Sunulduğu Mağaza Açılışında İzdiham: "Bu Millet Hiçbir Şey Görmemiş"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
23.09.2024 - 18:54

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Karaman'da açılış nedeniyle ürünleri 100 TL'den satışa sunan bir mağazanın açılacağını duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde mağaza önüne akın etti.

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Mağazanın kepenklerinin açılmasıyla birlikte vatandaşlar arasında büyük bir yarış başladı. Kapılar açılıp müşteriler akın edince, mağaza yetkilileri durumu kontrol altına almak için yoğun çaba gösterdi.

Mağazanın kepenklerinin açılmasıyla birlikte vatandaşlar arasında büyük bir yarış başladı. Kapılar açılıp müşteriler akın edince, mağaza yetkilileri durumu kontrol altına almak için yoğun çaba gösterdi.

O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerinde bulunan bir kişi, yaşanan durumu "Ağabey, bu millet hiçbir şey görmemiş ya" diyerek özetledi.

O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerinde bulunan bir kişi, yaşanan durumu "Ağabey, bu millet hiçbir şey görmemiş ya" diyerek özetledi.

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