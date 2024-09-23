Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya Beşten Büyüktür" Sözü New York Sokaklarında Gezdirildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya Beşten Büyüktür" Sözü New York Sokaklarında Gezdirildi
Recep Tayyip Erdoğan, 'Dünya 5'ten büyüktür' ifadesini ilk kez 2013 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı bir konuşmada kullanmıştır. O tarihten itibaren farklı uluslararası platformlarda bu sözü tekrar ederek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki mevcut yapının reforme edilmesi gerektiğini savunmuştur.
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Erdoğan, "Dünya 5'ten büyüktür" ifadesini, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) daimi üyelerin yapısını eleştirmek amacıyla kullanmıştır.
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Recep Tayyip Erdoğan'ın sözü olan "Dünya 5'ten büyüktür" yazılı pankartın, New York sokaklarında gezdirildiği görüldü.
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Vergilerim New yorkta adlı çalışma...
A Haber : Erduvan New York’da coşkuyla karşılandı.
Vergim amerikayı geziyor.