Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya Beşten Büyüktür" Sözü New York Sokaklarında Gezdirildi

Recep Tayyip Erdoğan, 'Dünya 5'ten büyüktür' ifadesini ilk kez 2013 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı bir konuşmada kullanmıştır. O tarihten itibaren farklı uluslararası platformlarda bu sözü tekrar ederek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki mevcut yapının reforme edilmesi gerektiğini savunmuştur.