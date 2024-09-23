Ali Yerlikaya'dan Polis Katiline Çöp Poşedi Giydirilmesine Soruşturma Açıldığı İddiasına Yalanlama Geldi!

Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden suç makinesi saldırgan Yunus Emre Geçit'in siyah çöp poşeti giydirilerek adliyeye sevk edilmesi için soruşturma açıldığı iddia edilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan iddialara yalanlama geldi.

Kaynak: Ali Yerlikaya