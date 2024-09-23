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Ali Yerlikaya'dan Polis Katiline Çöp Poşedi Giydirilmesine Soruşturma Açıldığı İddiasına Yalanlama Geldi!

Ali Yerlikaya'dan Polis Katiline Çöp Poşedi Giydirilmesine Soruşturma Açıldığı İddiasına Yalanlama Geldi!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.09.2024 - 16:52 Son Güncelleme: 23.09.2024 - 17:16

Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden suç makinesi saldırgan Yunus Emre Geçit'in siyah çöp poşeti giydirilerek adliyeye sevk edilmesi için soruşturma açıldığı iddia edilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan iddialara yalanlama geldi.

Kaynak: Ali Yerlikaya

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Sözcü Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, İçişleri Bakanlığı'nın şüpheliye çöp poşeti geçirilmesiyle ilgili olarak soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Sözcü Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, İçişleri Bakanlığı'nın şüpheliye çöp poşeti geçirilmesiyle ilgili olarak soruşturma açıldığını duyurmuştu.

İstanbul Ümraniye’de dün Şeyda Yılmaz isimli polis memuru, motorsiklet hırsızlığı suçundan aranan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçit isimli bir kişi tarafından vurularak öldürülmüştü.

İstanbul Ümraniye’de dün Şeyda Yılmaz isimli polis memuru, motorsiklet hırsızlığı suçundan aranan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçit isimli bir kişi tarafından vurularak öldürülmüştü.

Yunus Emre Geçit olay sonrası Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalanmış ve adliyeye çöp poşedi içinde hayvan aracı ile getirilmişti.

Yunus Emre Geçit olay sonrası Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalanmış ve adliyeye çöp poşedi içinde hayvan aracı ile getirilmişti.

Demirören Haber Ajansı, Geçit'in 'Kasten yaralama', 'Gasp' 'Cinsel Taciz', 'Yağma', 'Mala zarar verme' gibi suçlardan toplam 26 suç kaydı olduğunu yazmıştı.

Demirören Haber Ajansı, Geçit'in 'Kasten yaralama', 'Gasp' 'Cinsel Taciz', 'Yağma', 'Mala zarar verme' gibi suçlardan toplam 26 suç kaydı olduğunu yazmıştı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı.

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