Antakyalı Depremzede, Murat Kurum'a İsyan Etti! "50 Milyon Dolarıma Devlet El Koydu"

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen bölgeler arasında yer alan Antakya'da yaşayan bir vatandaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a isyan etti. Rezerv alan nedeniyle her şeyini kaybettiğini söyleyen vatandaş, '50 milyon dolarımı kaybettim, devlet el koydu. Hiç bir şekilde kira yardımı bile vermiyorsunuz.' dedi. Vatandaşın isyanını dinleyen Kurum, 'Öyle olmaz. Bakalım, öyle olmaması gerekiyor.' diyerek yanıt verdi.