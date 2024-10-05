Küçük Kızın Paylaştığı Video Sosyal Medyada Olay Oldu: “Beni Tehdit Ediyorlar, Korkuyorum”
Küçük Kızın Paylaştığı Video Sosyal Medyada Olay Oldu: “Beni Tehdit Ediyorlar, Korkuyorum”
Fatih'te öldürülen genç kızların şoku devam ederken sosyal medyada paylaşılan bir video infial yarattı. Küçük bir kız, paylaştığı videoda tehdit edildiğini, kendisini kesmezse ailesine her şeyin anlatılacağını söyledi. 'Beni tehdit ediyorlar, korkuyorum” diyen kızın paylaşımı sosyal medyayı adeta ayağa kaldırdı.
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Türkiye Narin Güran cinayetinin şokunu henüz üzerinden atlatamamışken İstanbul Fatih’te yarım saat arayla aynı katil tarafından öldürülen iki genç kızı konuşuyor.
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Her geçen gün şiddet haberleri ve detayları artarken sosyal medyada yayılan bir video da izleyen herkesin adeta kanını dondurdu.
Sosyal medyadan bir video paylaşan küçük bir kız, sahte ihbarlar ve şantajlarla kendisine zorla eylemlerde bulundurulduğunu söyledi.
Küçük kız, tehdit eden isimleri sayarak, kendini kesmediği takdirde ailesine kendisiyle ilgili her şeyin anlatılacağı yönünde tehditler aldığını ifade etti.
Kendisini yaraladığı anların fotoğraflarını da paylaşan küçük kız "Ben bu korkuyla yaşamaya çalışıyorum" diyerek yardım istedi:
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"Ben buracıkta yaşamak için çabalıyorum. Gelip beni tehdit ediyorlar. Diyorlar ki: Evine ihbar basarım, kendini kesmezsen bütün her şeyini ailene atarım falan diyorlar. Ben bu korkuyla yaşamaya çalışıyorum. Ben kendisini kesen bir insanım. Sürekli beni tehdit ediyorlar. Kendini kesmezsen şöyle, böyle yaparız..."
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