Küçük Kızın Paylaştığı Video Sosyal Medyada Olay Oldu: “Beni Tehdit Ediyorlar, Korkuyorum”

Fatih'te öldürülen genç kızların şoku devam ederken sosyal medyada paylaşılan bir video infial yarattı. Küçük bir kız, paylaştığı videoda tehdit edildiğini, kendisini kesmezse ailesine her şeyin anlatılacağını söyledi. 'Beni tehdit ediyorlar, korkuyorum” diyen kızın paylaşımı sosyal medyayı adeta ayağa kaldırdı.