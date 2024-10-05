Semih Çelik’in Vahşice Katlettiği Ayşenur Halil’in Komşusu Cinayet Günü Yaşananları Anlattı
Semih Çelik’in Vahşice Katlettiği Ayşenur Halil’in Komşusu Cinayet Günü Yaşananları Anlattı
19 yaşındaki katil Semih Çelik’in yarım saat arayla öldürdüğü kızlardan biri olan Ayşenur Halil’in komşusu, o gün yaşananları anlattı. Okul çıkışı kızını arayan annenin telefonunu iki defa katil Semih Çelik’in açtığı, ikisinde de Ayşenur Halil’in annesini kandırdığı ortaya çıktı.
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İstanbul'un Fatih ilçesinde yarım saat arayla iki kadın aynı kişi tarafından öldürüldü.
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Katilin 19 yaşındaki Semih Çelik, öldürülenlerin de Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner olduğu belirlendi.
Yaşanan vahşi olay hakkında hergün yeni bir detay çıkıyor. @pervinlegundem hesabına mesaj atarak Ayşenur’un komşusu olduğunu belirten bir kişi, cinayetlerin olduğu gün neler olduğunu anlattı. İşte o mesajlar:
“Dün öldürülen kızcağızlardan biri olan Ayşenur, bizim komşumuzun kızıydı. Ayşenur dün okula gitmiş ve okul çıkışı annesiyle Eyüpsultan’da buluşmak üzere sözleşmişler.”
“Fakat annesi aradığında, önce telefonuna ulaşamamış. Daha sonra bu vicdansız telefonu açıp, “Kız okulda” demiş. Kadın koşa koşa okula gitmiş, orada olmadığını öğrenince tekrar aramış.”
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“Kızının telefonunu bu vicdansız tekrar açıp, “Kız karakolda” demiş. Bu sefer kadın can havliyle karakola gitmiş ama kızını orada da bulamayınca telefonunu çaldırdığını düşünmüş. Komşusunu arayıp, “Ayşenur sanırım telefonunu kaybetti, eve gelir muhtemelen. Ben yoldayım, benden önce gelirse haber ver, eve al” diye söylemiş.”
“Fakat o sırada Ayşenur’un katledildiği haberini duyanlar, Ayşenur’un annesinin evine gitmişler. Komşuya söylemişler. Kadın inanmak istememiş: “Olmaz böyle bir şey, ben Ayşenur’u bekliyorum, annesi şimdi aradı,” demiş. Biz evden sadece çığlıkları duyabildik. Korkunç bir ağlama ve bağırma sesi vardı. Daha sonra Ayşenur’un haberini aldık.”
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