Semih Çelik’in Vahşice Katlettiği Ayşenur Halil’in Komşusu Cinayet Günü Yaşananları Anlattı

19 yaşındaki katil Semih Çelik’in yarım saat arayla öldürdüğü kızlardan biri olan Ayşenur Halil’in komşusu, o gün yaşananları anlattı. Okul çıkışı kızını arayan annenin telefonunu iki defa katil Semih Çelik’in açtığı, ikisinde de Ayşenur Halil’in annesini kandırdığı ortaya çıktı.