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Semih Çelik’in Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i Katletmesi Sonrası Ali Yerlikaya’dan İlk Açıklama

Semih Çelik’in Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i Katletmesi Sonrası Ali Yerlikaya’dan İlk Açıklama

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
05.10.2024 - 20:55

Arka arkaya yaşanan cinayetler ve taciz olayları sonrasında mesaj yayınlamadığı için eleştirilen, olaylar yaşanırken 'TEKNOFEST' paylaşımı yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan beklenen açıklama geldi. 

CHP Sözcüsü Deniz Yücel’in istifaya davet ettiği İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “Kadınlara şiddet uygulamaya kalkanlara, onların huzuruna kast edenlere rahat nefes aldırmayacağız” dedi.

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Beyoğlu’nda sokakta yürüyen kadının taciz girişimine maruz kalması, sonrasında da Fatih’te iki genç kızın vahşice katledilmesi sonrasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sessizliği sosyal medyada tepki görmüştü.

Beyoğlu’nda sokakta yürüyen kadının taciz girişimine maruz kalması, sonrasında da Fatih’te iki genç kızın vahşice katledilmesi sonrasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sessizliği sosyal medyada tepki görmüştü.

Yaşananlar hakkında yorum yapmayan Ali Yerlikaya’nın ‘TEKNOFEST' paylaşımı sonrasında CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Yerlikaya'yı istifaya çağırmıştı.

Yaşananlar hakkında yorum yapmayan Ali Yerlikaya’nın ‘TEKNOFEST' paylaşımı sonrasında CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Yerlikaya'yı istifaya çağırmıştı.

Ali Yerlikaya’dan beklenen açıklama geldi. Yerlikaya yaptığı açıklamada “Kadınlara şiddet uygulamaya kalkanlara, onların huzuruna kast edenlere rahat nefes aldırmayacağız” dedi.

Ali Yerlikaya’dan beklenen açıklama geldi. Yerlikaya yaptığı açıklamada “Kadınlara şiddet uygulamaya kalkanlara, onların huzuruna kast edenlere rahat nefes aldırmayacağız” dedi.

İşte Ali Yerlikaya’nın paylaşımı:

İşte Ali Yerlikaya’nın paylaşımı:
twitter.com

'İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ziyaret edip, meydana gelen son olaylarla ilgili brifing aldım.

İçişleri Bakanlığı olarak en temel ilkemiz ülkemizin huzurudur. 

Ülkemizin huzurunun temeli de kadın temel hak ve özgürlüklerinden, kadına şiddete sıfır toleranstan geçer. 

Kadınlara şiddet uygulamaya kalkanlara, onların huzuruna kast edenlere rahat nefes aldırmayacağız

Jandarmamızla, Emniyetimizle, Sahil Güvenliğimizle huzurun teminatı olmaya devam edeceğiz.

Bu amaçla İstanbul’un huzur ve güvenliği için gece ve gündüz ekip sayılarımızı artırdık, arttırmaya devam ediyoruz.

2024 yılının ilk yarısında İstanbul Emniyetimize katılan personel ve araç takviyesi sonrası İstanbul’da;

Personel sayımızı yaklaşık 7 bin artırdık.

Gündüz ve gece ekip sayımızı iki katına çıkardık.

Son olarak yine bu dönem İstanbul Emniyetimize 2 bin 380 personel ve 174 araç daha verdik.

Artan personel sayımız; gece ve gündüz ekip sayımız mahalle mahalle, sokak sokak şehirlerimizin huzur ve güvenliğini tesis etmek içindir.

Emniyet güçlerimiz her an Milletimizin emrinde ve hizmetindedir

Aziz Milletimiz emin olsun: Huzurumuza kast edenlerle, suç odaklarıyla mücadelemizi gece gündüz demeden yılın 365 günü sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz.

Vahşi bir cinayete kurban giden Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner kızlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum.

Beyoğlu’nda iki şahıs tarafından tacız edilen kızımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.'

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