Semih Çelik’in Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i Katletmesi Sonrası Ali Yerlikaya’dan İlk Açıklama
Semih Çelik’in Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i Katletmesi Sonrası Ali Yerlikaya’dan İlk Açıklama
Arka arkaya yaşanan cinayetler ve taciz olayları sonrasında mesaj yayınlamadığı için eleştirilen, olaylar yaşanırken 'TEKNOFEST' paylaşımı yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan beklenen açıklama geldi.
CHP Sözcüsü Deniz Yücel’in istifaya davet ettiği İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “Kadınlara şiddet uygulamaya kalkanlara, onların huzuruna kast edenlere rahat nefes aldırmayacağız” dedi.
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Beyoğlu’nda sokakta yürüyen kadının taciz girişimine maruz kalması, sonrasında da Fatih’te iki genç kızın vahşice katledilmesi sonrasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sessizliği sosyal medyada tepki görmüştü.
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Yaşananlar hakkında yorum yapmayan Ali Yerlikaya’nın ‘TEKNOFEST' paylaşımı sonrasında CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Yerlikaya'yı istifaya çağırmıştı.
Ali Yerlikaya’dan beklenen açıklama geldi. Yerlikaya yaptığı açıklamada “Kadınlara şiddet uygulamaya kalkanlara, onların huzuruna kast edenlere rahat nefes aldırmayacağız” dedi.
İşte Ali Yerlikaya’nın paylaşımı:
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