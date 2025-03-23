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Ekonomi Bilgin Hangi Dünyaca Ünlü Üniversite Seviyesinde?

etiket Ekonomi Bilgin Hangi Dünyaca Ünlü Üniversite Seviyesinde?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
23.03.2025 - 17:01

Ekonomi bilgini ölçelim, hangi dünyaca ünlü üniversite seviyesinde birlikte öğrenelim! Beraber öğrenelim çünkü en az senin kadar biz de merak ettik. 

O zaman testeee...

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1. İlk sorumuzla başladık bile! Enflasyon nedir?

2. Bir ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) neyi ifade eder?

3. Deflasyon nedir?

4. "Piyasa ekonomisi" nedir?

5. Bir ülkenin dış ticaret dengesi neyi gösterir?

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6. Aşağıdakilerden hangisi mikroekonomi ile ilgili bir konudur?

7. Neredeyse bitiriyoruz! Para arzı, ekonomi üzerinde ne tür bir etki yapar?

8. Son olarak, bir ekonomideki "talep" nedir?

London School of Economics (LSE)

London School of Economics (LSE)

Tebrikler! Ekonomi bilgin gerçekten çok iyi ve bu seviyede bir bilgiyle, London School of Economics (LSE) gibi prestijli bir üniversitenin düzeyine rahatlıkla ulaşabiliyorsun. LSE, ekonomi alanındaki derinlemesine eğitimi ve güçlü akademik kadrosuyla dünyaca tanınan bir okul. Bilgilerinle, ekonomi dünyasında en iyi üniversitelerden biri olarak kabul edilen LSE seviyesindesin.

Harvard Üniversitesi

Harvard Üniversitesi

Ekonomi bilgin gerçekten  başarılı ve bu seviyede bir bilgiyle, Harvard Üniversitesi gibi dünya çapında saygın bir okulun düzeyine rahatlıkla ulaşabilirsin. Harvard, ekonomi alanındaki akademik başarılarıyla tanınan bir üniversite. Bilgilerinle, ekonomi dünyasında hatırı sayılır bir bilgi birikimine sahipsin ve bu da seni Harvard gibi prestijli bir okul seviyesine taşıyor.

MIT

MIT

Ekonomi konusundaki bilgi birikimin iyi, ancak biraz daha derinleşmen gerektiğini söyleyebiliriz. Bu bilgiler, ekonomi dünyasında güçlü bir temel oluşturmanı sağlayacak. Şu anki bilginle MIT gibi üniversitelerin seviyesindesin. Eğer bu bilgi birikimini daha da geliştirirsen, ekonomi alanında daha büyük adımlar atman mümkün!

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miray soysal
miray soysal
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