Ekonomi Bilgin Hangi Dünyaca Ünlü Üniversite Seviyesinde?
Ekonomi Bilgin Hangi Dünyaca Ünlü Üniversite Seviyesinde?
Ekonomi bilgini ölçelim, hangi dünyaca ünlü üniversite seviyesinde birlikte öğrenelim! Beraber öğrenelim çünkü en az senin kadar biz de merak ettik.
O zaman testeee...
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1. İlk sorumuzla başladık bile! Enflasyon nedir?
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2. Bir ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) neyi ifade eder?
3. Deflasyon nedir?
4. "Piyasa ekonomisi" nedir?
5. Bir ülkenin dış ticaret dengesi neyi gösterir?
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6. Aşağıdakilerden hangisi mikroekonomi ile ilgili bir konudur?
7. Neredeyse bitiriyoruz! Para arzı, ekonomi üzerinde ne tür bir etki yapar?
8. Son olarak, bir ekonomideki "talep" nedir?
London School of Economics (LSE)
Harvard Üniversitesi
MIT
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