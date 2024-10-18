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Gigi Hadid İşine Bak Kardeşim: Nurgül Yeşilçay Victoria Secret Defilesini Tiye Aldığı Video ile Güldürdü

Gigi Hadid İşine Bak Kardeşim: Nurgül Yeşilçay Victoria Secret Defilesini Tiye Aldığı Video ile Güldürdü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 22:35 Son Güncelleme: 18.10.2024 - 22:44

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Geçtiğimiz gün gerçekleşen Victoria's Secret defilesi, özellikle sosyal medyayı kasıp kavurdu bildiğiniz üzere. 2018'den beri düzenlenmeyen defile, 6 yıl sonra bütün ihtişamıyla gerçekleşti. Meleklerin göz kamaştırdığı defile Nurgül Yeşilçay'ın da radarına girdi.

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Özellikle gündemdeki konuları tiye aldığı videolarla hayranlarını güldüren Nurgül Yeşilçay Victoria's Secret meleklerini taklit etti.

Özellikle gündemdeki konuları tiye aldığı videolarla hayranlarını güldüren Nurgül Yeşilçay Victoria's Secret meleklerini taklit etti.

"Victoria's Secret işine bak kardeşim" notuyla paylaştığı video beğeni topladı.

"Victoria's Secret işine bak kardeşim" notuyla paylaştığı video beğeni topladı.

İşte o video;

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