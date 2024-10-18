Gigi Hadid İşine Bak Kardeşim: Nurgül Yeşilçay Victoria Secret Defilesini Tiye Aldığı Video ile Güldürdü

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Victoria's Secret defilesi, özellikle sosyal medyayı kasıp kavurdu bildiğiniz üzere. 2018'den beri düzenlenmeyen defile, 6 yıl sonra bütün ihtişamıyla gerçekleşti. Meleklerin göz kamaştırdığı defile Nurgül Yeşilçay'ın da radarına girdi.
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Özellikle gündemdeki konuları tiye aldığı videolarla hayranlarını güldüren Nurgül Yeşilçay Victoria's Secret meleklerini taklit etti.
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"Victoria's Secret işine bak kardeşim" notuyla paylaştığı video beğeni topladı.
İşte o video;
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