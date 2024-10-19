Görüş Bildir
Haberler
Video
Çocuklarını Disneyland'e Götüren Bir Anne Suça Bulaşınca Minik Kızların Günü Kabusa Döndü

Çocuklarını Disneyland'e Götüren Bir Anne Suça Bulaşınca Minik Kızların Günü Kabusa Döndü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.10.2024 - 18:05 Son Güncelleme: 19.10.2024 - 18:07

İçerik Devam Ediyor

Disneyland özellikle yurt dışında pek çok çocuğun hayalini süslüyor. Bu eşsiz eğlence parkı, çocukların hayal dünyasını genişleten, onlara masalsı bir deneyim yaşatan bir yer. Pek çok aile çocuklarına bu deneyimi ödül olarak sunuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Minik kızlarının hayalini gerçekleştirmek isteyen bir anne, Disneyland'de bir suça bulaştı.

Minik kızlarının hayalini gerçekleştirmek isteyen bir anne, Disneyland'de bir suça bulaştı.

Kızlarının en güzel günlerinden birinin kabusa dönüştüğü ve minik kızların "Yardım edin" diye bağırdığı o anlar, diğer ziyaretçiler tarafından kaydedildi.

Kızlarının en güzel günlerinden birinin kabusa dönüştüğü ve minik kızların "Yardım edin" diye bağırdığı o anlar, diğer ziyaretçiler tarafından kaydedildi.

Annenin ne yaptığı ise öğrenilemedi.

İşte o anlar;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın