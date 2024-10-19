Çocuklarını Disneyland'e Götüren Bir Anne Suça Bulaşınca Minik Kızların Günü Kabusa Döndü

Disneyland özellikle yurt dışında pek çok çocuğun hayalini süslüyor. Bu eşsiz eğlence parkı, çocukların hayal dünyasını genişleten, onlara masalsı bir deneyim yaşatan bir yer. Pek çok aile çocuklarına bu deneyimi ödül olarak sunuyor.
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Minik kızlarının hayalini gerçekleştirmek isteyen bir anne, Disneyland'de bir suça bulaştı.
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Kızlarının en güzel günlerinden birinin kabusa dönüştüğü ve minik kızların "Yardım edin" diye bağırdığı o anlar, diğer ziyaretçiler tarafından kaydedildi.
İşte o anlar;
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