Bir Süre Keşfetimizden Düşmeyen "Ama Yine de İyi İlerledim" Poyraz ve Ezeli Rakibi Yağız Yine Finalde Yarıştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBMZnr...
Geçtiğimiz aylarda, bir öğretmenin öğrencileri ile gerçekleştirdiği eğlenceli bilgi yarışması sosyal medyanın gündemine düşmüştü hatırlarsanız. Minik öğrencilerin heyecanı bizi de heyecanlandırırken videolara 'Ama yine de iyi ilerledim' sözüyle Poyraz damgasını vurmuştu.
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Finale kadar yükselip birinciliği arkadaşı Yağız'a kaptıran Poyraz yine finalde Yağız'la karşı karşıya geldi.
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Birinincinin yine değişmediği yarışta Poyraz yine 'iyi ilerledi'.
İşte o video;
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