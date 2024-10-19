Yabancı Bir Kadının "Türk Erkeğiyle Sevgili Olmak İçin 4 Neden" Videosu Beyleri Biraz Kızdırdı

Son dönemde Türk dizilerinin de etkisiyle, ülkemizdeki erkekler yurt dışındaki kadınların ilgisini fazlasıyla çekiyor. Hatta ülkemizi ziyaret eden bazı kadınların, gizlice erkekleri görüntüleyip sosyal medyada paylaştığı bir video akımı bile başlamıştı.
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Yabancı bir kadının paylaştığı "Türk erkekleriyle sevgili olmak için 4 sebep" videosu sosyal medyada viral oldu.
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Fakat kadının paylaştığı sebeplerin çoğu maddi olunca bu durum beyleri biraz kızdırdı.
İşte o video;
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