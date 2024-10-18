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Bir Etkinlikte İnsanlara "Hem İlişki Sırasında Hem İş Görüşmesinde Söylenebilecek Bir Cümle" Soruldu

Bir Etkinlikte İnsanlara "Hem İlişki Sırasında Hem İş Görüşmesinde Söylenebilecek Bir Cümle" Soruldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 16:08 Son Güncelleme: 18.10.2024 - 16:22

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Sertaç Yay isimli sosyal medya kullanıcısının videolarına daha önce denk gelmişsinizdir. Kendisi iş hayatı, Almanya'da yaşam ve kişisel gelişim ile ilgili videolar paylaşıyor.

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Sertaç Yay, arkadaşlarına "Hem iş görüşmesinde hem de ilişki sırasında söylenebilecek bir cümle" sordu.

Sertaç Yay, arkadaşlarına "Hem iş görüşmesinde hem de ilişki sırasında söylenebilecek bir cümle" sordu.

Ortaya ise birbirinden yaratıcı cevaplar çıktı.

Ortaya ise birbirinden yaratıcı cevaplar çıktı.

İşte o video;

Birbirinden yaratıcı yorumlar da geldi tabii;

Birbirinden yaratıcı yorumlar da geldi tabii;

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shizuka__

Tecrübem yok, hemen uyum sağlayabilirim

yoruma gelen

Türkiye'nin gizli işsizleri tam liste gibi geldi bana.

emre

fazla mesaiye kalabilirim