İspanya'da Yüzlerce Kişinin Hayatını Kaybetmesine Sebep Olan Sel Felaketinin Başladığı Anlar Paylaşıldı

İspanya günlerdir büyük bir sel felaketiyle mücadele ediyor. Valencia kentinde meydana gelen sel felaketinde 250'den fazla kişi hayatını kaybetti. İspanya halkı yetkililerin felaket öncesinde hiçbir uyarı yapmadığı gibi sonrasında da müdahalede yetersiz kaldığı için günlerdir sosyal medyadan tepkilerini dile getiriyor.