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Erzincan Coin: Trump Coin’i Duyan Mustafa Sarıgül Geri Kalmak İstemedi

Erzincan Coin: Trump Coin’i Duyan Mustafa Sarıgül Geri Kalmak İstemedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.01.2025 - 11:23

Mustafa Sarıgül Twitter hesabından gündemi yakından takip ediyor ve yorumluyor biliyorsunuz ki. Şimdiyse Trump Coin’in çıkması hakkında konuştu. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?

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Trump’a seslenerek “Coin çıkardın, binlerce insanı bakalım nereye sürüklüyorsun?” dedi.

Trump’a seslenerek “Coin çıkardın, binlerce insanı bakalım nereye sürüklüyorsun?” dedi.

Ardından ise “Gerçekçi, ayağı yere basan Erzincan Coin geliyor” sözlerini ekledi.

Ardından ise “Gerçekçi, ayağı yere basan Erzincan Coin geliyor” sözlerini ekledi.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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