Mustafa Sarıgül'den Bankalara Sert Tepki: “Yakında Gülmeye de Vergi Alacaksınız”

Sık sık yaptığı açıklamalarla gündem olan Mustafa Sarıgül, bu kez bankaların hesap bakım ücreti alacağına dair iddialara tepki gösterdi. Sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı videoda Sarıgül, bankaların kar oranlarına rağmen vatandaşı mağdur ettiğini vurguladı ve alınacak ücretin miktarını eleştirdi.
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Sarıgül, iddiasına göre bankaların hesap sahiplerinden bin TL’ye yakın hesap bakım ücreti talep edeceğini söyledi.
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Özellikle yüksek kar açıklayan bankaların böyle bir uygulamaya gitmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Sarıgül, "Yakında gülmeye de vergi alacaksınız” ifadeleriyle tepki gösterdi.
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