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Mustafa Sarıgül'den Bankalara Sert Tepki: “Yakında Gülmeye de Vergi Alacaksınız”

Mustafa Sarıgül'den Bankalara Sert Tepki: “Yakında Gülmeye de Vergi Alacaksınız”

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
31.12.2024 - 11:34

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Sık sık yaptığı açıklamalarla gündem olan Mustafa Sarıgül, bu kez bankaların hesap bakım ücreti alacağına dair iddialara tepki gösterdi. Sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı videoda Sarıgül, bankaların kar oranlarına rağmen vatandaşı mağdur ettiğini vurguladı ve alınacak ücretin miktarını eleştirdi.

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Sarıgül, iddiasına göre bankaların hesap sahiplerinden bin TL’ye yakın hesap bakım ücreti talep edeceğini söyledi.

Sarıgül, iddiasına göre bankaların hesap sahiplerinden bin TL’ye yakın hesap bakım ücreti talep edeceğini söyledi.

Özellikle yüksek kar açıklayan bankaların böyle bir uygulamaya gitmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Sarıgül, "Yakında gülmeye de vergi alacaksınız” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Özellikle yüksek kar açıklayan bankaların böyle bir uygulamaya gitmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Sarıgül, "Yakında gülmeye de vergi alacaksınız” ifadeleriyle tepki gösterdi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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