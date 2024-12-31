Mustafa Sarıgül'den Bankalara Sert Tepki: “Yakında Gülmeye de Vergi Alacaksınız”

Sık sık yaptığı açıklamalarla gündem olan Mustafa Sarıgül, bu kez bankaların hesap bakım ücreti alacağına dair iddialara tepki gösterdi. Sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı videoda Sarıgül, bankaların kar oranlarına rağmen vatandaşı mağdur ettiğini vurguladı ve alınacak ücretin miktarını eleştirdi.