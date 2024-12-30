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Yatırım Danışmanı Mert Başaran'dan Asgari Ücret Yorumu: "Bu Yıl Çok Zor Olacak"

Yatırım Danışmanı Mert Başaran'dan Asgari Ücret Yorumu: "Bu Yıl Çok Zor Olacak"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
30.12.2024 - 22:09

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Yatırım danışmanı Mert Başaran, Ekol TV'de konuk olduğu programda asgari ücret ve yatırım üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki ekonomik zorluklara ve asgari ücretle geçinmenin zorluğuna dikkat çekti. Özellikle artan enflasyon ve yaşam maliyetleri karşısında, 22 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücretin zaman içinde eriyeceğini belirterek, asgari ücretli çalışanları çok zor bir yılın beklediğini vurguladı.

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Başaran, "Bu yıl asgari ücretli için çok zor olacak. Hatta bana soruyorlar, asgari ücretli için yatırım ne tavsiye edersin? Bana, ‘nolur asgari ücretliye yatırım sormayın.’ Ben asgari ücretliye yatırım yapın diyemem." ifadelerini kullandı.

Başaran, "Bu yıl asgari ücretli için çok zor olacak. Hatta bana soruyorlar, asgari ücretli için yatırım ne tavsiye edersin? Bana, ‘nolur asgari ücretliye yatırım sormayın.’ Ben asgari ücretliye yatırım yapın diyemem." ifadelerini kullandı.

Birçok kullanıcı, asgari ücretle çalışanların sadece geçinmeye çalıştığını, yatırım yapmayı düşünmenin bile lüks olduğunu dile getirerek Başaran'ın yorumlarına destek verdi.

Birçok kullanıcı, asgari ücretle çalışanların sadece geçinmeye çalıştığını, yatırım yapmayı düşünmenin bile lüks olduğunu dile getirerek Başaran'ın yorumlarına destek verdi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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