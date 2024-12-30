Yatırım Danışmanı Mert Başaran'dan Asgari Ücret Yorumu: "Bu Yıl Çok Zor Olacak"

Yatırım danışmanı Mert Başaran, Ekol TV'de konuk olduğu programda asgari ücret ve yatırım üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki ekonomik zorluklara ve asgari ücretle geçinmenin zorluğuna dikkat çekti. Özellikle artan enflasyon ve yaşam maliyetleri karşısında, 22 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücretin zaman içinde eriyeceğini belirterek, asgari ücretli çalışanları çok zor bir yılın beklediğini vurguladı.