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Fatih Portakal, Canlı Yayında Emekli Maaşını Açıkladı: “Allah Bereket Versin”

Fatih Portakal, Canlı Yayında Emekli Maaşını Açıkladı: “Allah Bereket Versin”

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
31.12.2024 - 10:42

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2025 yılına yaklaşılırken milyonlarca emekli ve memur, yeni yılda yapılacak maaş zamlarını merakla bekliyor. 3 Ocak Cuma günü açıklanacak zam oranları, emekli ve memur maaşlarına yansıyacak. Yeni oran merakla beklenirken, gazeteci Fatih Portakal, SZC TV’deki canlı yayın sırasında kendi emekli maaşını açıkladı ve olası zam oranını hesapladı.

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Fatih Portakal, "44 bin 800 lira emekli maaşı alıyorum. Eğer yüzde 17 zam yapılırsa maaşım 52 bin 416 lira olacak. Allah bereket versin" ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal, "44 bin 800 lira emekli maaşı alıyorum. Eğer yüzde 17 zam yapılırsa maaşım 52 bin 416 lira olacak. Allah bereket versin" ifadelerini kullandı.

Portakal'ın açıklaması gündem olurken, emekli ve memur maaş zamlarıyla ilgili detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek.

Portakal'ın açıklaması gündem olurken, emekli ve memur maaş zamlarıyla ilgili detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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