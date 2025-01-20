Yaratıcı Öğretmenden Harika Karne Hediyesi: Gelecekteki Meslekleriyle Karnelerini Aldılar

Geçtiğimiz hafta 20 milyona yakın öğrenci karnelerini aldı ve yarıyıl tatiline girdi. Şimdi hem ödevleri yapmanın hem de tatilin tadını çıkarmanın vakti. Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu Instagram hesabından karne gününe dair video paylaşımıyla etkileşimlerle buluştu. Biricik öğretmenlerinin öğrencilere minik bir sürprizi vardı. Gelin detaylara geçelim.