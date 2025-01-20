Yaratıcı Öğretmenden Harika Karne Hediyesi: Gelecekteki Meslekleriyle Karnelerini Aldılar

Geçtiğimiz hafta 20 milyona yakın öğrenci karnelerini aldı ve yarıyıl tatiline girdi. Şimdi hem ödevleri yapmanın hem de tatilin tadını çıkarmanın vakti. Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu Instagram hesabından karne gününe dair video paylaşımıyla etkileşimlerle buluştu. Biricik öğretmenlerinin öğrencilere minik bir sürprizi vardı. Gelin detaylara geçelim.
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Yapay zeka ile öğrencilerinin gelecekteki mesleklerini fotoğraf haline getiren öğretmen beğenileri topladı.
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Öğrencilerimizin gelecekte istedikleri mesleklerle başarılarının daim olmasını diliyoruz…
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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