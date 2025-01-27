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İstanbul Eyüp Sultan’da Miraç Kandili İçin Kek Dağıtmak İstedi: Vatandaşlar Neredeyse Kavgaya Tutuşacaktı

İstanbul Eyüp Sultan’da Miraç Kandili İçin Kek Dağıtmak İstedi: Vatandaşlar Neredeyse Kavgaya Tutuşacaktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.01.2025 - 10:53

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İstanbul Eyüp Sultan’da yaşanan bir olay vatandaşlar tarafından kayda alındı. Bir kişi Miraç Kandili sebebiyle kek dağıtmak istemişti. Bunu gören vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ancak kek almak isteyenler arasında neredeyse kavga çıkacaktı. Gelin o anlara birlikte bakalım.

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İlk başta poşeti açıp herkesin alması için uzatıyordu ancak üstüne doğru gelindiğini fark edince ne yapacağını şaşırdı.

İlk başta poşeti açıp herkesin alması için uzatıyordu ancak üstüne doğru gelindiğini fark edince ne yapacağını şaşırdı.

Tek tek kendi vermeye karar verince de sonuç değişmemişti. Vatandaşlar arasında “Elimden kapma” diye bağıranlar oldu.

Tek tek kendi vermeye karar verince de sonuç değişmemişti. Vatandaşlar arasında “Elimden kapma” diye bağıranlar oldu.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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