İstanbul Eyüp Sultan’da Miraç Kandili İçin Kek Dağıtmak İstedi: Vatandaşlar Neredeyse Kavgaya Tutuşacaktı

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İlk başta poşeti açıp herkesin alması için uzatıyordu ancak üstüne doğru gelindiğini fark edince ne yapacağını şaşırdı.
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Tek tek kendi vermeye karar verince de sonuç değişmemişti. Vatandaşlar arasında “Elimden kapma” diye bağıranlar oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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