İstanbul Eyüp Sultan’da Miraç Kandili İçin Kek Dağıtmak İstedi: Vatandaşlar Neredeyse Kavgaya Tutuşacaktı

İstanbul Eyüp Sultan’da yaşanan bir olay vatandaşlar tarafından kayda alındı. Bir kişi Miraç Kandili sebebiyle kek dağıtmak istemişti. Bunu gören vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ancak kek almak isteyenler arasında neredeyse kavga çıkacaktı. Gelin o anlara birlikte bakalım.