Uluslararası Bir Tartışma Haline Gelmişti: Neil Armstrong'un Ay'a Diktiği Amerikan Bayrağı'nın Hikayesi
Uluslararası Bir Tartışma Haline Gelmişti: Neil Armstrong'un Ay'a Diktiği Amerikan Bayrağı'nın Hikayesi
1969 yazında, Neil Armstrong ve Buzz Aldrin’in Ay yüzeyine adım atmasıyla insanlık, uzayın derinliklerinde bir iz bırakmayı başardı. Ancak bu tarihi ana damgasını vuran bir detay vardı: Amerikan bayrağının Ay’a dikilmesi. Peki, bu bayrak sadece bir sembol müydü? Yoksa arkasında daha fazlası mı vardı? Bu konuyu sizler için detaylıca irdeledik...
Kaynak: Mashable
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1969 yazında, Neil Armstrong ve Buzz Aldrin’in Ay yüzeyine adım atmasıyla insanlık, uzayın derinliklerinde bir iz bırakmayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak bu tarihi ana damgasını vuran bir detay vardı: Amerikan bayrağının Ay’a dikilmesi. Peki, bu bayrak sadece bir sembol müydü? Yoksa arkasında daha fazlası mı vardı?
Ay’da atmosfer olmadığını hepimiz biliyoruz, dolayısıyla rüzgar da yok. Ama bayrağın o ikonik “dalgalanma” görüntüsü hepimizi şaşırtmıştır.
Buzz Aldrin’in anlattıklarına göre, Ay’ın yüzeyi düşündüğünüzden çok daha sert. Astronotlar, bayrak direğini toprağa sadece birkaç santim saplayabildi. “Direk neredeyse düşecek gibi duruyordu,” diye anlatıyor Aldrin.
Öyle ya, kafalarda "Ay'ın sahibi Amerika mı şimdi?" oldu. Aslında hayır! ABD, Birleşmiş Milletler Dış Uzay Antlaşması’nı imzaladığı için Ay üzerinde herhangi bir hak iddia edemez.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ay yüzeyine dikilen bayraklar şu an ne durumda dersiniz? Uzay tarihçisi Anne Platoff’a göre, bayrakların naylon kumaşı yıllarca güneş ışığına maruz kalmaktan dolayı çoktan bozulmuş olabilir. Hatta “güneş çürümesi” diye bir kavramdan bahsediyor.
“Ay’a iniş aslında bir film stüdyosunda çekildi!” diyen komplo teorisyenlerine de birkaç kelam etmek gerek.
Buzz Aldrin, Ay’da bayrağı diktikleri anı “O an, dünyadaki tüm insanların bir şekilde birleştiğini hissettim.” şeklinde anlatıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın