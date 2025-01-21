Uluslararası Bir Tartışma Haline Gelmişti: Neil Armstrong'un Ay'a Diktiği Amerikan Bayrağı'nın Hikayesi

1969 yazında, Neil Armstrong ve Buzz Aldrin’in Ay yüzeyine adım atmasıyla insanlık, uzayın derinliklerinde bir iz bırakmayı başardı. Ancak bu tarihi ana damgasını vuran bir detay vardı: Amerikan bayrağının Ay’a dikilmesi. Peki, bu bayrak sadece bir sembol müydü? Yoksa arkasında daha fazlası mı vardı? Bu konuyu sizler için detaylıca irdeledik...

Kaynak: Mashable