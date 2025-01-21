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Ünlü Yazar Açıkladı: Durmadan "Bal Kaymak" Yeme İsteğinin Arkasındaki Evrimsel Sebep Ne?

Ünlü Yazar Açıkladı: Durmadan "Bal Kaymak" Yeme İsteğinin Arkasındaki Evrimsel Sebep Ne?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.01.2025 - 18:00

Bal ve kaymağı aynı anda tüketirken, çoğu zaman 'doyma hissi' gelmediğini fark etmişsinizdir. Bu durum, yalnızca damak zevkiyle sınırlı değildir; aslında arkasında evrimsel bir içgüdü yatıyor. Yazar Abdullah Reha Nazlı da bu duruma dikkat çekmiş. Hem evrimsel süreçlerle hem de atalarımızdan gelen alışkanlıklarla yakından bağlantılı.

İşte detaylar...

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“Bal kaymak birçok kişinin en sevdiği ikililerden bir tanesi. Günün neredeyse her saatinde tüketilebilecek bu ikili, sağlık alanında da gündeminde.”

“Bal kaymak birçok kişinin en sevdiği ikililerden bir tanesi. Günün neredeyse her saatinde tüketilebilecek bu ikili, sağlık alanında da gündeminde.”

Peki nereden geliyor bu zaaf? Aslında bunun evrimsel bir açıklaması varmış.

Peki nereden geliyor bu zaaf? Aslında bunun evrimsel bir açıklaması varmış.

Yazar Abdullah Reha Nazlı, bu zaafın "içgüdüsel" olduğunu vurguladı.

Yazar Abdullah Reha Nazlı, bu zaafın "içgüdüsel" olduğunu vurguladı.
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'Farelere yapılan bir deneyde şeker ve yağ ayrı ayrı verilince, doyunca yemeyi durdurdukları; ama birlikte verilince durduramadıklarını kitapta işlemiştim. Şeker+yağ, doğada ender bulunan bir formül olması nedeniyle beyinlere kodlanmış bir içgüdüsel zaaf.' dedi.

Yalnız değilmişiz, diğer kullanıcılardan da bu söyleme yorum yağdı.

Yalnız değilmişiz, diğer kullanıcılardan da bu söyleme yorum yağdı.
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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