Ünlü Yazar Açıkladı: Durmadan "Bal Kaymak" Yeme İsteğinin Arkasındaki Evrimsel Sebep Ne?

Bal ve kaymağı aynı anda tüketirken, çoğu zaman 'doyma hissi' gelmediğini fark etmişsinizdir. Bu durum, yalnızca damak zevkiyle sınırlı değildir; aslında arkasında evrimsel bir içgüdü yatıyor. Yazar Abdullah Reha Nazlı da bu duruma dikkat çekmiş. Hem evrimsel süreçlerle hem de atalarımızdan gelen alışkanlıklarla yakından bağlantılı.

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