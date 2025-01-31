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Dünya'da 7 Değil 6 Kıta Olabilir mi? Dünya Haritalarını Değiştirebilecek Araştırma!

Dünya'da 7 Değil 6 Kıta Olabilir mi? Dünya Haritalarını Değiştirebilecek Araştırma!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
31.01.2025 - 09:47

Bugüne dek bildiğimiz yanlış olabilir mi? Hayatınız boyunca Dünya üzerinde Avustralya, Avrupa, Antarktika, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Afrika ve Asya olmak üzere 7 kıta olduğunu öğrendik. Fakat Gondwana Research dergisinde yayınlanan Derby Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma, 7 değil 6 kıta olduğunu öne sürüyor! 

Atlantik Okyanusu ile ayrılmış olan Kuzey Amerika ile Avrupa aslında birbirine bağlı olabilir! Bu varsayım doğru ise Dünya'nın geleneksel olarak kabul edilen 7 kıtası ve beraberinde coğrafyası hakkında bildiklerimiz tamamen değişebilir. Peki, Dünya'da kaç kıta var? Dünya'daki kıta sayısı 7 değil, 6 olabilir mi? 

İşte detaylar...

Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/s...
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İngiltere'deki Derby Üniversitesi'nde Dr. Jordan Phethean tarafından yürütülen çalışma, tüm dünyanın geleneksel olarak kabul ettiği 7 kıta gerçeğinin değişebileceğini gösteriyor: Peki, Dünya'da kaç kıta var?

İngiltere'deki Derby Üniversitesi'nde Dr. Jordan Phethean tarafından yürütülen çalışma, tüm dünyanın geleneksel olarak kabul ettiği 7 kıta gerçeğinin değişebileceğini gösteriyor: Peki, Dünya'da kaç kıta var?

Araştırma verileri, Atlantik Okyanusu ile ayrılmış olan Kuzey Amerika ve Avrupa'nın aslında birbirine bağlı olduğunu öne sürüyor. Gelişmiş jeolojik tekniklerin kullanımı ile yürütülen çalışmada, Kuzey Amerika ve Avrasya'nın yüzeyin altında 'tektonik plakalarla' birbirine bağlı olabileceğine dair bulgular ortaya çıktı. Bu da iki plaka arasında gölgeli bir alt kıtaya işaret ediyor.

Bu araştırmanın merkezinde, İzlanda yer alıyor!

Bu araştırmanın merkezinde, İzlanda yer alıyor!

Yaklaşık 60 milyon yıl önce oluştuğu öngörülen volkanik bir ada olan İzlanda, bildiğiniz gibi volkanik patlamalarıyla ünlü. Kuzey Amerika ve Avrasya arasındaki tektonik sınır olarak görülen Atlantik'in ortasındaki Grönland İzlanda Faroes Sırtı, iki kıtanın kayıp ve batık parçaları içeriyor olabilir.

İzlanda, iki ayrı tektonik levhada görülen davranışları sergiliyor! Bu nedenle, doğal olarak kıtaları birbirine bağlayan daha büyük, ancak keşfedilmemiş bir jeolojik yapının parçası olarak düşünülebilir.

İzlanda, iki ayrı tektonik levhada görülen davranışları sergiliyor! Bu nedenle, doğal olarak kıtaları birbirine bağlayan daha büyük, ancak keşfedilmemiş bir jeolojik yapının parçası olarak düşünülebilir.

Bir diğer söylemle İzlanda, Kuzey Amerika ile Avrasya tektonik plakalarının birleşim yerinde oluşmuş ve volkanik bir adaya dönüşmüş olabilir.

Araştırmacılar, iki kıta arasındaki bağlantıyı "Rift Okyanus Magmatik Platosu" olarak adlandırıyor.

Araştırmacılar, iki kıta arasındaki bağlantıyı "Rift Okyanus Magmatik Platosu" olarak adlandırıyor.

İzlanda'nın izole bir sıcak nokta olduğu yönündeki klasik anlayışın tam tersini öne süren çalışma ile İzlanda 'gizli bir kıtasal kara kütlesinin parçasına' dönüşebilir. Eğer araştırma verileri doğru ise kıtasal sürüklenme ve Dünya'nın tektonik plakalarının dinamik doğası hakkında bildiklerimiz değişebilir.

Dahası, Dünya'nın kıtalarını yeniden tanımlamamız ve küresel haritaların değişmesi de gerekebilir!

Araştırmanın öncülerinden Dr. Phethean, daha önce Grönland'ın doğu kıyılarında su altı bir proto kıta olabileceğini öne sürmüştü. Dr. Phethean ve ekibinin araştırmasıyla, Dünya üzerindeki kıtaların jeolojik zaman boyunca nasıl hareket etmiş olması gerektiğine ilişkin bakış açımız ve gelecekteki kara hareketleriyle bir ilgili tahminlerimiz de değişebilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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