Dünya'da 7 Değil 6 Kıta Olabilir mi? Dünya Haritalarını Değiştirebilecek Araştırma!
Dünya'da 7 Değil 6 Kıta Olabilir mi? Dünya Haritalarını Değiştirebilecek Araştırma!
Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/s...
Bugüne dek bildiğimiz yanlış olabilir mi? Hayatınız boyunca Dünya üzerinde Avustralya, Avrupa, Antarktika, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Afrika ve Asya olmak üzere 7 kıta olduğunu öğrendik. Fakat Gondwana Research dergisinde yayınlanan Derby Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma, 7 değil 6 kıta olduğunu öne sürüyor!
Atlantik Okyanusu ile ayrılmış olan Kuzey Amerika ile Avrupa aslında birbirine bağlı olabilir! Bu varsayım doğru ise Dünya'nın geleneksel olarak kabul edilen 7 kıtası ve beraberinde coğrafyası hakkında bildiklerimiz tamamen değişebilir. Peki, Dünya'da kaç kıta var? Dünya'daki kıta sayısı 7 değil, 6 olabilir mi?
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İngiltere'deki Derby Üniversitesi'nde Dr. Jordan Phethean tarafından yürütülen çalışma, tüm dünyanın geleneksel olarak kabul ettiği 7 kıta gerçeğinin değişebileceğini gösteriyor: Peki, Dünya'da kaç kıta var?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu araştırmanın merkezinde, İzlanda yer alıyor!
İzlanda, iki ayrı tektonik levhada görülen davranışları sergiliyor! Bu nedenle, doğal olarak kıtaları birbirine bağlayan daha büyük, ancak keşfedilmemiş bir jeolojik yapının parçası olarak düşünülebilir.
Araştırmacılar, iki kıta arasındaki bağlantıyı "Rift Okyanus Magmatik Platosu" olarak adlandırıyor.
Dahası, Dünya'nın kıtalarını yeniden tanımlamamız ve küresel haritaların değişmesi de gerekebilir!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın