Dünya'da 7 Değil 6 Kıta Olabilir mi? Dünya Haritalarını Değiştirebilecek Araştırma!

Bugüne dek bildiğimiz yanlış olabilir mi? Hayatınız boyunca Dünya üzerinde Avustralya, Avrupa, Antarktika, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Afrika ve Asya olmak üzere 7 kıta olduğunu öğrendik. Fakat Gondwana Research dergisinde yayınlanan Derby Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma, 7 değil 6 kıta olduğunu öne sürüyor!

Atlantik Okyanusu ile ayrılmış olan Kuzey Amerika ile Avrupa aslında birbirine bağlı olabilir! Bu varsayım doğru ise Dünya'nın geleneksel olarak kabul edilen 7 kıtası ve beraberinde coğrafyası hakkında bildiklerimiz tamamen değişebilir. Peki, Dünya'da kaç kıta var? Dünya'daki kıta sayısı 7 değil, 6 olabilir mi?

İşte detaylar...