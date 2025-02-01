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Otel Yakınında Acılı Aileleri Arayıp Hakaret Etmişlerdi: Hatıraya Hakaretten Üçüncü Tutuklama

Otel Yakınında Acılı Aileleri Arayıp Hakaret Etmişlerdi: Hatıraya Hakaretten Üçüncü Tutuklama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.02.2025 - 16:15

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de yaşamını yitiren 78 kişinin ölümüne dair soruşturma sürüyor. Yangının ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler infial yaratmıştı. Bazı kişilerin yangında yakınlarını kaybeden acılı aileleri arayıp hakaret ettiği ve dalga geçtiği belirlenmişti. Aileleri taciz eden 18 yaşından küçük 3 şüpheliden M.Ç. tutuklandı. 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklu sayısı 3’e yükselmiş oldu.

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Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen yangında 78 vatandaşımızı göz göre göre kaybetmiştik. Yangının ardından ihmaller bir bir ortaya çıkarken, faciaya dair soruşturma sürüyor.

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen yangında 78 vatandaşımızı göz göre göre kaybetmiştik. Yangının ardından ihmaller bir bir ortaya çıkarken, faciaya dair soruşturma sürüyor.

Yangın felaketinin ardından vicdansızlıklara da şahit olduk. Yangında yakınlarını kaybeden aileleri arayarak dalga geçen ve hakaret eden 18 yaşından küçük çocuklara yönelik soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Yangın felaketinin ardından vicdansızlıklara da şahit olduk. Yangında yakınlarını kaybeden aileleri arayarak dalga geçen ve hakaret eden 18 yaşından küçük çocuklara yönelik soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Aileleri telefonla arayarak hakaret ettiği belirlenen 18 yaşından küçük 3 şüpheliden, M.Ç. tutuklandı. Diğer 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

Aileleri telefonla arayarak hakaret ettiği belirlenen 18 yaşından küçük 3 şüpheliden, M.Ç. tutuklandı. Diğer 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

Şüphelilere "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçları yöneltildi.

Şüphelilere "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçları yöneltildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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