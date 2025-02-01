Otel Yakınında Acılı Aileleri Arayıp Hakaret Etmişlerdi: Hatıraya Hakaretten Üçüncü Tutuklama

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de yaşamını yitiren 78 kişinin ölümüne dair soruşturma sürüyor. Yangının ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler infial yaratmıştı. Bazı kişilerin yangında yakınlarını kaybeden acılı aileleri arayıp hakaret ettiği ve dalga geçtiği belirlenmişti. Aileleri taciz eden 18 yaşından küçük 3 şüpheliden M.Ç. tutuklandı. 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklu sayısı 3’e yükselmiş oldu.