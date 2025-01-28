Kartalkaya’daki Yangın Faciasında Skandal Talimat: “Kimseye Haber Vermeyin, Kendi Aramızda Söndürürüz”
Kartalkaya’daki Yangın Faciasında Skandal Talimat: “Kimseye Haber Vermeyin, Kendi Aramızda Söndürürüz”
Bolu Kartalkaya’daki kayak merkezinde yer alan Grand Kartal Otel’de yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor.
CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz'a yangın anında otelde yaşananları anlatan otel çalışanlarından Tuni Burhan, yangın başladıktan sonra otel sahibinin otel müdürüne “Personeli uyandırın, kimseye haber vermeyin, biz bunu kendi aramızda söndürürüz. Personelin bir kısmını otoparka gönderin” dediğini anlattı.
İşte otel çalışanının ağzından yangın faciası sırasında otelde yaşananlar:
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“Yan odadaki mutfakta aşçı olan arkadaş şiddetli bir şekilde kapımızı çalarak bizi uyandırdı. ‘Ufak bir yangın var. Panik yapmayın ama hemen odayı boşaltın’ dedi. Telaşla çıktık. Mutfağın camlarından şiddetli bir şekilde alevler geliyordu.”
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“Yangın bayağı ilerlemişti. Bizin odadan çıkmamız en fazla 5-6 dakikayı bulamıştır. Bir şey almaya vaktimiz olmadı zaten mümkün değildi. Pijamalarla çıktık. Koridorun karşısında personel merdivenlerinden duman geliyordu. Ortalık kıpkırmızıydı. O iki pencereden alevler bayağı büyümüştü.”
“Hatta biz çıkarken üzerimizde bir patlama oldu. Daha sonra biz çıktık. 2-3 dakika geçti, geçmedi şiddetli bir patlama oldu. 6. kata kadar devam etti.”
“Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Otelin herhangi bir yerinde olmadığım için ve gece uykuda olduğum için. Personeller arasında konuşulanlardan bildiğim kadarıyla mutfakta kızgın yağdan alev alıyor.”
“Baca temizlenmediği, orada donmuş yağlar olduğu için ve kızgın yağı su ile söndürmeye çalışıyorlar, büyüyor. Otel müdürüne talimat geliyor. Müdür 'Personeli uyandırın, kimseye haber vermeyin, biz bunu kendi aramızda söndürürüz. Personelin bir kısmını otoparka gönderin’ diyor. Halit Ergül, otel müdürü Zeki Yılmaz’a talimat veriyor.Bu otelde işler böyle dönüyordu zaten. Herhangi bir problem olduğunda personel kendi arasında halleder. Kimseye haber vermez. Çok uyuyor bu senaryo.”
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“Otelin her yerinde elektrik çarpıyor. Asansör kapılarından, mini bardan, müşterilerim bıraktığı saç maşası, kurutma makinesinden elektrik çarpıyordu. Personel ‘her yerden elektrik çarpıyor’ diyor.”
“Otel Allah’a emanet devam ediyordu. 12 Aralık’ta bir denetim yapıldı ve personelin kullandığı asansöre kırmızı etiket yapıştırıldı. ‘Asansöre binmek tehlikeli ve yasaktır’ demekti bu. Ama biz 12 Aralık’ta beri asansörü kullanmaya devam ettik. Gaz sızıntısı, borular patlıyordu. Personel ‘bu sezonu da sağ salim kapatabiliriz şeklinde şakalaşarak konuşuyordu’ diyordu.”
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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