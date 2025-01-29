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Bolu Kartalkaya'daki Yangın Faciasında Gözaltı Sayısı 28'e Yükseldi

Bolu Kartalkaya'daki Yangın Faciasında Gözaltı Sayısı 28'e Yükseldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.01.2025 - 12:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşuyor. Erdoğan, Bolu Kartalkaya’da meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği faciaya dair son gelişmeleri aktardı. Cumhurbaşkanı, faciayla ilgili gözaltı sayısının 28’e yükseldiğini belirtti. 

Olayla ilgili 19 kişi tutuklandı, 7 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen faciaya dair konuşan Erdoğan, yeni gözaltılar olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen faciaya dair konuşan Erdoğan, yeni gözaltılar olduğunu aktardı.

Gözaltı sayısı 28'e yükseldi.

Gözaltı sayısı 28'e yükseldi.

Yangın faciasına dair son gelişmeleri aktaran Erdoğan, gözaltı sayısının 28'e yükseldiğini açıkladı. Erdoğan, açıklamasında şunları söyledi:

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"8 başmüfettişimiz çok titiz bir şekilde tahkikatlarını sürdürüyor. İlk etapta 9 kişi gözaltına alınmıştı. İfadeler verildikçe, soruşturmalar daha da genişletildi. Gözaltı sayısı 28'e yükseldi. Bunlardan aralarında otel sahibi ve işletme müdürünün de aralarında olduğu 19 kişi tutuklandı. 7 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi."

"8 başmüfettişimiz çok titiz bir şekilde tahkikatlarını sürdürüyor. İlk etapta 9 kişi gözaltına alınmıştı. İfadeler verildikçe, soruşturmalar daha da genişletildi. Gözaltı sayısı 28'e yükseldi. Bunlardan aralarında otel sahibi ve işletme müdürünün de aralarında olduğu 19 kişi tutuklandı. 7 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi."

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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