onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Grand Kartal Otel'in Teleski Çalışanı Olduğunu İddia Eden Vatandaşın Paylaşımı

Grand Kartal Otel'in Teleski Çalışanı Olduğunu İddia Eden Vatandaşın Paylaşımı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
29.01.2025 - 12:36

İçerik Devam Ediyor

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası otelin sahibi Halit Ergül ve işletme müdürü Emir Aras tutuklandı. Yangının ardından sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Video, @extraoguz isimli TikTok hesabı üzerinden yayınlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Otelde çalıştığını iddia eden bir vatandaş, TikTok üzerinden yaptığı video paylaşımında, "Elveda patron, parana kıyamadığın için canlara kıydın. Canlar mezara, sen cezaevine, biz evimize" ifadelerini kullandı.

Otelde çalıştığını iddia eden bir vatandaş, TikTok üzerinden yaptığı video paylaşımında, "Elveda patron, parana kıyamadığın için canlara kıydın. Canlar mezara, sen cezaevine, biz evimize" ifadelerini kullandı.

Vatandaşın paylaşımı kısa sürede hızla yayılarak binlerce izlenmeye ulaştı. Yangının ardından soruşturma sürerken, facianın meydana geldiği otelde yaşananlar tartışılmaya devam ediyor.

Vatandaşın paylaşımı kısa sürede hızla yayılarak binlerce izlenmeye ulaştı. Yangının ardından soruşturma sürerken, facianın meydana geldiği otelde yaşananlar tartışılmaya devam ediyor.

Video için👇📹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın