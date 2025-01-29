Grand Kartal Otel'in Teleski Çalışanı Olduğunu İddia Eden Vatandaşın Paylaşımı

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Otelde çalıştığını iddia eden bir vatandaş, TikTok üzerinden yaptığı video paylaşımında, "Elveda patron, parana kıyamadığın için canlara kıydın. Canlar mezara, sen cezaevine, biz evimize" ifadelerini kullandı.
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Vatandaşın paylaşımı kısa sürede hızla yayılarak binlerce izlenmeye ulaştı. Yangının ardından soruşturma sürerken, facianın meydana geldiği otelde yaşananlar tartışılmaya devam ediyor.
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