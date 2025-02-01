Yarıyıl (Sömestir) Tatili Ne Zaman Bitiyor? 3 Şubat Pazartesi Okullar Tatil mi, Yarım Gün mü?

MEB takvimine göre 2. dönemin başlangıcı olan 3 Şubat'ta okullar açılacak. Ancak kimi okullarda eğitim toplantısı düzenlenecek. Bu yüzden bazı okullarda 3 ders yapılacak. Tabii okullardaki ikili ya da tekli eğitim yönetimine göre değişiklikler de söz konusu olabilir.

Kesin bilgi ise okul özelinde belli olacak. Yani 3 Şubat'ta hangi okulda kaç dersin işleneceği ya da okulun yarım gün olup olmayacağı okul yönetimleri tarafından belirlenecek. Bu kapsamda velilerin okul müdürlüklerinden ve sınıf öğretmenlerinden durumu teyit etmesi gerekecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama gelmezse, eğitim toplantısı olan okullarda yarım gün, diğer okullarda ise tam gün eğitim devam edilecek.