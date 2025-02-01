Yarıyıl (Sömestir) Tatili Ne Zaman Bitiyor? 3 Şubat Pazartesi Okullar Tatil mi, Yarım Gün mü?
Yarıyıl (Sömestir) Tatili Ne Zaman Bitiyor? 3 Şubat Pazartesi Okullar Tatil mi, Yarım Gün mü?
Milyonlarca öğrenci, sömestir tatilinin ardından okula dönmeye hazırlanıyor! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre Haziran ayında bitecek olan 2. dönem zilinin ise ne zaman çalınacağı merak ediliyor. Bazı okullarda düzenlenecek olan eğitim toplantıları nedeniyle, okulların 3 Şubat Pazartesi günü açılıp açılmayacağı tartışılıyor. Peki, yarıyıl (sömestir) tatili ne zaman bitiyor? 3 Şubat Pazartesi okullar tatil mi, yoksa yarım gün mü?
İşte, detaylar...
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Sömestir (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Bitiyor?
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Peki, 3 Şubat Pazartesi Okullar Tatil mi? Yoksa Yarım Gün mü?
Okullar Ne Zaman Kapanıyor? 2. Dönem Ne Zaman Bitiyor?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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