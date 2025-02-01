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Yarıyıl (Sömestir) Tatili Ne Zaman Bitiyor? 3 Şubat Pazartesi Okullar Tatil mi, Yarım Gün mü?

Yarıyıl (Sömestir) Tatili Ne Zaman Bitiyor? 3 Şubat Pazartesi Okullar Tatil mi, Yarım Gün mü?

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.02.2025 - 15:02

Milyonlarca öğrenci, sömestir tatilinin ardından okula dönmeye hazırlanıyor! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre Haziran ayında bitecek olan 2. dönem zilinin ise ne zaman çalınacağı merak ediliyor. Bazı okullarda düzenlenecek olan eğitim toplantıları nedeniyle, okulların 3 Şubat Pazartesi günü açılıp açılmayacağı tartışılıyor. Peki, yarıyıl (sömestir) tatili ne zaman bitiyor? 3 Şubat Pazartesi okullar tatil mi, yoksa yarım gün mü? 

İşte, detaylar...

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Sömestir (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Bitiyor?

Sömestir (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Bitiyor?

Bu yıl 9 Eylül'de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 17 Ocak günü öğrencilerin karnelerini alması ile tamamlandı. 20 Ocak itibarıyla yarıyıl tatiline çıkan öğrenciler için okul zili 3 Şubat Pazartesi günü çalacak. 

Milyonlarca öğrenci 3 Şubat günü ikinci döneme başlayacak.

Peki, 3 Şubat Pazartesi Okullar Tatil mi? Yoksa Yarım Gün mü?

Peki, 3 Şubat Pazartesi Okullar Tatil mi? Yoksa Yarım Gün mü?

MEB takvimine göre 2. dönemin başlangıcı olan 3 Şubat'ta okullar açılacak. Ancak kimi okullarda eğitim toplantısı düzenlenecek. Bu yüzden bazı okullarda 3 ders yapılacak. Tabii okullardaki ikili ya da tekli eğitim yönetimine göre değişiklikler de söz konusu olabilir. 

Kesin bilgi ise okul özelinde belli olacak. Yani 3 Şubat'ta hangi okulda kaç dersin işleneceği ya da okulun yarım gün olup olmayacağı okul yönetimleri tarafından belirlenecek. Bu kapsamda velilerin okul müdürlüklerinden ve sınıf öğretmenlerinden durumu teyit etmesi gerekecek. 

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama gelmezse, eğitim toplantısı olan okullarda yarım gün, diğer okullarda ise tam gün eğitim devam edilecek.

Okullar Ne Zaman Kapanıyor? 2. Dönem Ne Zaman Bitiyor?

Okullar Ne Zaman Kapanıyor? 2. Dönem Ne Zaman Bitiyor?

İşte, MEB Takvimi'ne göre 2. dönem: 

  • 2. Dönemin Başlangıcı: 3 Şubat Pazartesi 

  • 2. Ara Tatil: 31 Mart - 4 Nisan 2025 

  • Okulların Kanpanışı: 2 Haziran Cuma

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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