7 Gezegenin Hizalandığı Gezegen Geçidi Ne Zaman Gerçekleşecek? Türkiye'den de Görülecek mi?

2025 yılında peş peşe yaşanan gezegen geçidi ile bu kez 7 gezegen hizalanacak. Aslında pek de yaygın olmayan bu olayın yaşanacağı 28 Şubat'ta gökyüzünde Mars, Jüpiter, Satürn, Venüs, Merkür, Uranüs ve Neptün hizalanacak.

Hangi Gezegenler Gözle Görülecek?

Mars, Jüpiter, Satürn, Venüs ve Merkür çıplak gözle görülebilecek. Hatta Venüs, Mars ve Jüpiter, gökyüzünün en parlak nesnesi olan Kuzey Yıldızı'ndan daha parlak bir şekilde görülecek.

Uranüs ve Neptün ise geçen sefer olduğu gibi bu kez de çıplak gözle görülmeyecek, ancak teleskop kullanarak görülebilecek.