onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Bilim
7 Gezegenin Hizalandığı Gezegen Geçidi Ne Zaman Gerçekleşecek? Türkiye'den de Görülecek mi?

7 Gezegenin Hizalandığı Gezegen Geçidi Ne Zaman Gerçekleşecek? Türkiye'den de Görülecek mi?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.02.2025 - 13:01

Ocak ayına damgasını vuran eşsiz gökyüzü olayının bir benzeri de Şubat ayında yaşanacak! Geçtiğimiz ay 6 gezegen gökyüzünde hizalanmıştı. Mars, Jüpiter, Uranüs, Neptün, Satürn ve Venüs'ün gökyüzünde adeta bir şölene dönüşen görüntüsünün ardından bu kez de 7 gezegen hizalanacak. Gezegen geçidi için geri sayım ise başladı. Peki, 7 gezegenin hızlandığı gezegen geçidi ne zaman başlayacak? Hangi gezegenler hizalanacak? 7 gezegenin hizalanması Türkiye'den izlenebilecek mi, nasıl? 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ocak ayında meydana gelen göz kamaştırıcı gezegen geçidi bir kez daha meydana gelecek! Üstelik bu kez gökyüzünde 7 gezegen hizalanacak.

Ocak ayında meydana gelen göz kamaştırıcı gezegen geçidi bir kez daha meydana gelecek! Üstelik bu kez gökyüzünde 7 gezegen hizalanacak.

Yedi gezegenin gökyüzünde bir yay oluşturduğu bu nadir olay için geri sayım başladı. Ocak ayında 6 gezegenin hizalanmasını konuşmuştuk, fakat bu kez işin içine Merkür de katıldı. Peki, gezegen geçidi ne zaman gerçekleşecek? 

İşte, tüm merak edilenleriyle gezegen geçidi  👇

Gezegen Hizalanması (Geçidi) Ne Zaman Başlıyor?

Gezegen Hizalanması (Geçidi) Ne Zaman Başlıyor?

Tüm dünyanın merakla beklediği gezegen geçidi 28 Şubat 2025'te gün batımından kısa bir süre sonra gerçekleşecek.

Hangi 7 Gezegen Hizalanacak?

Hangi 7 Gezegen Hizalanacak?

2025 yılında peş peşe yaşanan gezegen geçidi ile bu kez 7 gezegen hizalanacak. Aslında pek de yaygın olmayan bu olayın yaşanacağı 28 Şubat'ta gökyüzünde Mars, Jüpiter, Satürn, Venüs, Merkür, Uranüs ve Neptün hizalanacak. 

Hangi Gezegenler Gözle Görülecek?

Mars, Jüpiter, Satürn, Venüs ve Merkür çıplak gözle görülebilecek. Hatta Venüs, Mars ve Jüpiter, gökyüzünün en parlak nesnesi olan Kuzey Yıldızı'ndan daha parlak bir şekilde görülecek. 

Uranüs ve Neptün ise geçen sefer olduğu gibi bu kez de çıplak gözle görülmeyecek, ancak teleskop kullanarak görülebilecek.

Gezegen Geçidi Nasıl ve Nereden İzlenir? Türkiye'den de Görülecek mi?

Gezegenlerin gökyüzünde yay gibi sıralandığı bu nadir gezegen geçit töreni, ülkemizde de görülecek. Tabii gezegenleri daha belirgin bir şekilde görmek için karanlık bir yerde, açık bir gökyüzünün altında şehir ışıklarından uzakta olmanız gerekecek. 

Öte yandan Şubat ayı boyunca bir teleskop yardımı ile gezegenlerin hareketlerini de takip edebilirsiniz.

Gezegen Geçidi Nasıl Oluyor? Gezegenler Gerçekten Gökyüzünde Sıralanıyor mu?

Gezegen Geçidi Nasıl Oluyor? Gezegenler Gerçekten Gökyüzünde Sıralanıyor mu?

Bildiğiniz gibi Güneş Sistemi'ndeki Dünya ile birlikte 8 ana gezegen bulunuyor. Ve tüm gezegenler Güneş etrafında farklı hızlarda ve mesafelerde dönüyor. 

Gezegenler, Güneş'e yakınlık sırasına göre;  Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün şeklinde sıralanıyor. Zaten bu yüzden Uranüs ve Neptün, gezegen geçidi sırasında çıplak gözle görülmüyor. 

Gelelim, gezegen geçidinin nasıl oluştuğuna: Farklı hız ve mesafelerdeki gezegenler, zaman zaman Dünya'daki bakış açımız nedeniyle gökyüzünde sıralanmış gibi görünebiliyor. Bu olay, gezegenlerin Güneş'in yörüngesi etrafındaki turlarını Dünya'ya göre farklı sürelerde tamamlamaları nedeniyle nadir olarak gerçekleşiyor. Yani gezegenler uzayda kusursuz bir yay ya da çizgi oluşturmuyor. Sadece Dünya'daki bakış açımıza göre, gezegenleri hizalı görüyoruz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki, Gezegenler Tekrar Ne Zaman Hizalanacak?

Peki, Gezegenler Tekrar Ne Zaman Hizalanacak?

Yılın en fazla gezegeninin geçit oluşturduğu ay Şubat ayı olsa da 

  • 15 Nisan 2025'te Neptün, Merkür, Satürn ve Venüs 

  • 11 Ağustos 2025'te ise Merkür, Jüpiter, Venüs, Uranüs, Neptün ve Satürn hizalanacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın