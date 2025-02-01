7 Gezegenin Hizalandığı Gezegen Geçidi Ne Zaman Gerçekleşecek? Türkiye'den de Görülecek mi?
7 Gezegenin Hizalandığı Gezegen Geçidi Ne Zaman Gerçekleşecek? Türkiye'den de Görülecek mi?
Ocak ayına damgasını vuran eşsiz gökyüzü olayının bir benzeri de Şubat ayında yaşanacak! Geçtiğimiz ay 6 gezegen gökyüzünde hizalanmıştı. Mars, Jüpiter, Uranüs, Neptün, Satürn ve Venüs'ün gökyüzünde adeta bir şölene dönüşen görüntüsünün ardından bu kez de 7 gezegen hizalanacak. Gezegen geçidi için geri sayım ise başladı. Peki, 7 gezegenin hızlandığı gezegen geçidi ne zaman başlayacak? Hangi gezegenler hizalanacak? 7 gezegenin hizalanması Türkiye'den izlenebilecek mi, nasıl?
İşte, detaylar...
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Ocak ayında meydana gelen göz kamaştırıcı gezegen geçidi bir kez daha meydana gelecek! Üstelik bu kez gökyüzünde 7 gezegen hizalanacak.
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Gezegen Hizalanması (Geçidi) Ne Zaman Başlıyor?
Hangi 7 Gezegen Hizalanacak?
Gezegen Geçidi Nasıl ve Nereden İzlenir? Türkiye'den de Görülecek mi?
Gezegen Geçidi Nasıl Oluyor? Gezegenler Gerçekten Gökyüzünde Sıralanıyor mu?
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Peki, Gezegenler Tekrar Ne Zaman Hizalanacak?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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