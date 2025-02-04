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Büyüklüğü Artıyor: Ege Denizi'nde 5.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Büyüklüğü Artıyor: Ege Denizi'nde 5.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.02.2025 - 16:22

Ege Denizi'nde meydana gelen deprem fırtınası dinmiyor. Ege Denizi beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Yunan Adaları'nda panik havası hakim olurken büyüklükleri git gide artan depremler, ülkemizde de hissediliyor. AFAD verilerine göre son olarak 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Depremin Kaş, İzmir, Muğla gibi bölgelerimizde hissedildiği aktarıldı.

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Türkiye'nin de kıyısının bulunduğu Ege Denizi'nde art arda depremler meydana gelmeye başladı.

Türkiye'nin de kıyısının bulunduğu Ege Denizi'nde art arda depremler meydana gelmeye başladı.

AFAD, üst üste yaşanan depremleri 'deprem fırtınası' diyerek nitelendirdi. Santorini Adası'nda sayısı 400'ü geçen ve büyüklüğü gittikçe artan depremler meydana geliyor. Bugüne kadar yaşanan depremler ise ülkemizin Batı kıyılarında hissedilmemişti.

AFAD, Ege Denizi'nde meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı.

AFAD, Ege Denizi'nde meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı.
twitter.com

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak revize etti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak revize etti.
twitter.com

AFAD, 5.2 büyüklüğündeki depremden önce 4.7 büyüklüğünde başka bir deprem daha yaşandığını paylaştı.

AFAD, 5.2 büyüklüğündeki depremden önce 4.7 büyüklüğünde başka bir deprem daha yaşandığını paylaştı.
twitter.com

Ülkemizin Ege kıyılarında yaşayan vatandaşlar ise büyüklüğü 5'i geçen depremlerin hissedildiğini aktardı.

Ülkemizin Ege kıyılarında yaşayan vatandaşlar ise büyüklüğü 5'i geçen depremlerin hissedildiğini aktardı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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