Büyüklüğü Artıyor: Ege Denizi'nde 5.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Büyüklüğü Artıyor: Ege Denizi'nde 5.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Ege Denizi'nde meydana gelen deprem fırtınası dinmiyor. Ege Denizi beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Yunan Adaları'nda panik havası hakim olurken büyüklükleri git gide artan depremler, ülkemizde de hissediliyor. AFAD verilerine göre son olarak 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin Kaş, İzmir, Muğla gibi bölgelerimizde hissedildiği aktarıldı.
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Türkiye'nin de kıyısının bulunduğu Ege Denizi'nde art arda depremler meydana gelmeye başladı.
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AFAD, Ege Denizi'nde meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak revize etti.
AFAD, 5.2 büyüklüğündeki depremden önce 4.7 büyüklüğünde başka bir deprem daha yaşandığını paylaştı.
Ülkemizin Ege kıyılarında yaşayan vatandaşlar ise büyüklüğü 5'i geçen depremlerin hissedildiğini aktardı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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