Murat Kurum’dan Olası İstanbul Depremi İçin Korkutan Açıklama: “İstanbul'da 600 Bin Ev Her An Yıkılabilir”

“Bugün, özellikle İstanbul'umuzun yeni bir depremi kaldıracak gücü yoktur. Sadece İstanbul'un değil ülkemizin de maalesef böyle bir depremi kaldıracak gücü yoktur. İstanbul'daki 7,5 milyon konut ve iş yerinin 1,5 milyonu yüksek risk altındadır. Ne yazık ki milyonlarca İstanbullu kardeşimiz, tıpkı Konya'daki bina gibi her an yıkılacak 600 bin evde oturmaktadır.”