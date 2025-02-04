Murat Kurum’dan Olası İstanbul Depremi İçin Korkutan Açıklama: “İstanbul'da 600 Bin Ev Her An Yıkılabilir”
Murat Kurum’dan Olası İstanbul Depremi İçin Korkutan Açıklama: “İstanbul'da 600 Bin Ev Her An Yıkılabilir”
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ege Denizi'ndeki depremleri örnek göstererek 'olası İstanbul depremi'ne yönelik açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum, İstanbul'da 1,5 milyon yapının yüksek risk altında olduğu bilgisini vererek, 'Ne yazık ki milyonlarca İstanbullu kardeşimiz, her an yıkılacak 600 bin evde oturmaktadır' dedi.
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Bakan Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada, "Bugün, özellikle İstanbul'umuzun yeni bir depremi kaldıracak gücü yoktur. Sadece İstanbul'un değil ülkemizin de maalesef böyle bir depremi kaldıracak gücü yoktur" ifadelerini kullandı.
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İşte Bakan Kurum’un katıldığı sempozyumda yaptığı açıklamalardan bir bölüm:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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