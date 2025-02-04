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Voleybol Maçında 11 Yaşındaki Kızın Pankartını Alan Güvenlik Görevlisi Tartışma Yarattı

Voleybol Maçında 11 Yaşındaki Kızın Pankartını Alan Güvenlik Görevlisi Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.02.2025 - 12:11

Burhan Felek Spor Salonu Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Voleybol takımlarının maçlarına ev sahipliği yapıyor. İki ekibin karşılaştığı maçlarda ise olay çıkma endişesiyle deplasman kuralları uygulanıyor. Bir Fenerbahçe taraftarı anne çocuğunu Galatasaray Fenerbahçe derbisine götürdü ve güvenlik görevlisinin pankartı yırttığını iddia etti. Etrafta olaya şahit olanlar ve sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma çıktı.

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Annenin paylaşımı şöyleydi;

Annenin paylaşımı şöyleydi;

Ardından durumu şikayet etti.

Ardından durumu şikayet etti.

Ancak salonda bulunan başka bir taraftar ise şunları kaydetti;

Ancak salonda bulunan başka bir taraftar ise şunları kaydetti;

Ardından şunları ekledi.

Ardından şunları ekledi.

Deplasmana gitmelerinin tehlikeli olduğunu söyleyenler oldu.

Deplasmana gitmelerinin tehlikeli olduğunu söyleyenler oldu.
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Güvenlik görevlisini hatalı bulanlar oldu.

Güvenlik görevlisini hatalı bulanlar oldu.
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Siz ne düşnüyorsunuz?

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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