Voleybol Maçında 11 Yaşındaki Kızın Pankartını Alan Güvenlik Görevlisi Tartışma Yarattı
Voleybol Maçında 11 Yaşındaki Kızın Pankartını Alan Güvenlik Görevlisi Tartışma Yarattı
Burhan Felek Spor Salonu Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Voleybol takımlarının maçlarına ev sahipliği yapıyor. İki ekibin karşılaştığı maçlarda ise olay çıkma endişesiyle deplasman kuralları uygulanıyor. Bir Fenerbahçe taraftarı anne çocuğunu Galatasaray Fenerbahçe derbisine götürdü ve güvenlik görevlisinin pankartı yırttığını iddia etti. Etrafta olaya şahit olanlar ve sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma çıktı.
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Annenin paylaşımı şöyleydi;
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Ardından durumu şikayet etti.
Ancak salonda bulunan başka bir taraftar ise şunları kaydetti;
Ardından şunları ekledi.
Deplasmana gitmelerinin tehlikeli olduğunu söyleyenler oldu.
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Güvenlik görevlisini hatalı bulanlar oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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