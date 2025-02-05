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Pelin Batu Anlattı: 2010'lu Yıllarda Beyoğlu Nasıldı?

Pelin Batu Anlattı: 2010'lu Yıllarda Beyoğlu Nasıldı?

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
05.02.2025 - 15:46

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Tarihçi, yazar ve oyuncu kimliğiyle tanınan Pelin Batu, OT Dergisi’nin televizyon kanalı OT TV’ye konuk olarak 2010’lu yıllardaki Beyoğlu’nu ve İstiklal Caddesi’nin günümüzdeki halini değerlendirdi. Üniversite yıllarında haftanın üç günü Beyoğlu’na gittiğini belirten Batu, o dönemlerde semtin canlı müzik mekanları, özgür atmosferi ve çeşitliliğiyle çok daha farklı bir ruh taşıdığını söyledi.

Kaynak: https://www.odatv.com/guncel/eski-bey...
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Pelin Batu, 2010’lu yıllarda New York Times ekibini Beyoğlu’nda ağırladığını ve onlara İstanbul’da yaşamı gösterdiğini aktarırken, yabancı gazetecilerin eğlence kültürüne dair ilginç bir gözlemde bulunduğunu paylaştı.

Pelin Batu, 2010’lu yıllarda New York Times ekibini Beyoğlu’nda ağırladığını ve onlara İstanbul’da yaşamı gösterdiğini aktarırken, yabancı gazetecilerin eğlence kültürüne dair ilginç bir gözlemde bulunduğunu paylaştı.

Günümüzde Beyoğlu’nun eski özgür ruhunu kaybettiğini belirten Batu, özellikle İstiklal Caddesi’ndeki yoğun erkek kalabalığından rahatsız olduğunu dile getirerek şu sözleri kullandı: "İstiklal çok berbat. Ne bir milletin düşmanıyım ne de başka bir şey ama bu kadar çok erkek olması beni çok rahatsız ediyor. Bir de sıra halinde yürüyorlar.”

Günümüzde Beyoğlu’nun eski özgür ruhunu kaybettiğini belirten Batu, özellikle İstiklal Caddesi’ndeki yoğun erkek kalabalığından rahatsız olduğunu dile getirerek şu sözleri kullandı: "İstiklal çok berbat. Ne bir milletin düşmanıyım ne de başka bir şey ama bu kadar çok erkek olması beni çok rahatsız ediyor. Bir de sıra halinde yürüyorlar.”

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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