Pelin Batu Anlattı: 2010'lu Yıllarda Beyoğlu Nasıldı?

Tarihçi, yazar ve oyuncu kimliğiyle tanınan Pelin Batu, OT Dergisi’nin televizyon kanalı OT TV’ye konuk olarak 2010’lu yıllardaki Beyoğlu’nu ve İstiklal Caddesi’nin günümüzdeki halini değerlendirdi. Üniversite yıllarında haftanın üç günü Beyoğlu’na gittiğini belirten Batu, o dönemlerde semtin canlı müzik mekanları, özgür atmosferi ve çeşitliliğiyle çok daha farklı bir ruh taşıdığını söyledi.