Eskişehir’de Gece Yarısı Park Krizi: Çektirdiği Aracın Yerine Kendi Aracını Park Edip Alay Etti!

Eskişehir’de gece saatlerinde yaşanan ilginç park tartışması sosyal medyada gündem oldu. Gece 01.30 sıralarında garajına girmek isteyen bir kadın, önünde park halinde bulunan aracın sürücüsüne ulaştı ve aracı çektirdi. Ancak garaja girmek yerine, ilginç bir tavır sergiledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Garaja girmek yerine, çekilen aracın yerine kendi aracını park eden kadın, “İyi sürücüyüm değil mi?” diyerek alay etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olay karşısında şaşkına dönen sürücü, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.
Video için👇📹
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın