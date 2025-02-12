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Eskişehir’de Gece Yarısı Park Krizi: Çektirdiği Aracın Yerine Kendi Aracını Park Edip Alay Etti!

Eskişehir’de Gece Yarısı Park Krizi: Çektirdiği Aracın Yerine Kendi Aracını Park Edip Alay Etti!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
12.02.2025 - 08:42

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Eskişehir’de gece saatlerinde yaşanan ilginç park tartışması sosyal medyada gündem oldu. Gece 01.30 sıralarında garajına girmek isteyen bir kadın, önünde park halinde bulunan aracın sürücüsüne ulaştı ve aracı çektirdi. Ancak garaja girmek yerine, ilginç bir tavır sergiledi.

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Garaja girmek yerine, çekilen aracın yerine kendi aracını park eden kadın, “İyi sürücüyüm değil mi?” diyerek alay etti.

Garaja girmek yerine, çekilen aracın yerine kendi aracını park eden kadın, “İyi sürücüyüm değil mi?” diyerek alay etti.

Olay karşısında şaşkına dönen sürücü, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Olay karşısında şaşkına dönen sürücü, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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