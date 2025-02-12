Eskişehir’de Gece Yarısı Park Krizi: Çektirdiği Aracın Yerine Kendi Aracını Park Edip Alay Etti!

Eskişehir’de gece saatlerinde yaşanan ilginç park tartışması sosyal medyada gündem oldu. Gece 01.30 sıralarında garajına girmek isteyen bir kadın, önünde park halinde bulunan aracın sürücüsüne ulaştı ve aracı çektirdi. Ancak garaja girmek yerine, ilginç bir tavır sergiledi.