onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Yurt Dışında Yaşam Kolay mı Zor mu? Gurbetçilerin Sokak Röportajı Tartışmaya Döndü!

Yurt Dışında Yaşam Kolay mı Zor mu? Gurbetçilerin Sokak Röportajı Tartışmaya Döndü!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
14.02.2025 - 12:40

İçerik Devam Ediyor

Bir sokak röportajı sırasında yurt dışında yaşayan iki gurbetçi arasında ilginç bir tartışma yaşandı. Röportaj yapılan adam, 'Biz aylardır buradayız, daha telefonu bile değiştiremedik, öyle bir şey yok.' diyerek gurbetçilerin sanıldığı kadar rahat yaşamadığını savundu. Ancak o sırada yanlarına gelen başka bir gurbetçi, duyduklarına tepki gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Kardeşim sabahtan beri dinliyorum, böyle bir şey yok!" diyen diğer gurbetçi, cebindeki son model telefonu ve lüks arabasını gösterdi.

"Kardeşim sabahtan beri dinliyorum, böyle bir şey yok!" diyen diğer gurbetçi, cebindeki son model telefonu ve lüks arabasını gösterdi.

İkilinin arasında giderek büyüyen tartışmada her iki taraf da çok çalıştığını belirtirken, biri şartların zor olduğunu vurguladı, diğeri ise kazandığı parayla refah içinde yaşadığını söyleyerek karşı tarafı yalancılıkla suçladı.

İkilinin arasında giderek büyüyen tartışmada her iki taraf da çok çalıştığını belirtirken, biri şartların zor olduğunu vurguladı, diğeri ise kazandığı parayla refah içinde yaşadığını söyleyerek karşı tarafı yalancılıkla suçladı.

Video için👇📹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
piyanist

Yemeyin birbirinizi memnun olmayan gelsin bekliyoruz reyiz size maaş bile bağlar 😉

Bulent Yarici

Bu avare dingil katarda bile yaşasa ac gezecek bir tip kılıgından tipinden belli.

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.