Yurt Dışında Yaşam Kolay mı Zor mu? Gurbetçilerin Sokak Röportajı Tartışmaya Döndü!

Bir sokak röportajı sırasında yurt dışında yaşayan iki gurbetçi arasında ilginç bir tartışma yaşandı. Röportaj yapılan adam, 'Biz aylardır buradayız, daha telefonu bile değiştiremedik, öyle bir şey yok.' diyerek gurbetçilerin sanıldığı kadar rahat yaşamadığını savundu. Ancak o sırada yanlarına gelen başka bir gurbetçi, duyduklarına tepki gösterdi.
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"Kardeşim sabahtan beri dinliyorum, böyle bir şey yok!" diyen diğer gurbetçi, cebindeki son model telefonu ve lüks arabasını gösterdi.
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İkilinin arasında giderek büyüyen tartışmada her iki taraf da çok çalıştığını belirtirken, biri şartların zor olduğunu vurguladı, diğeri ise kazandığı parayla refah içinde yaşadığını söyleyerek karşı tarafı yalancılıkla suçladı.
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Yemeyin birbirinizi memnun olmayan gelsin bekliyoruz reyiz size maaş bile bağlar 😉
Bu avare dingil katarda bile yaşasa ac gezecek bir tip kılıgından tipinden belli.
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