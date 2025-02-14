Yurt Dışında Yaşam Kolay mı Zor mu? Gurbetçilerin Sokak Röportajı Tartışmaya Döndü!

Bir sokak röportajı sırasında yurt dışında yaşayan iki gurbetçi arasında ilginç bir tartışma yaşandı. Röportaj yapılan adam, 'Biz aylardır buradayız, daha telefonu bile değiştiremedik, öyle bir şey yok.' diyerek gurbetçilerin sanıldığı kadar rahat yaşamadığını savundu. Ancak o sırada yanlarına gelen başka bir gurbetçi, duyduklarına tepki gösterdi.